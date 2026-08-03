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底特律老虎隊日前雖將陣中賽揚王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）交易至洛杉磯道奇隊，但球隊並沒有因此放棄本賽季。在今（3）日客場對戰奧克蘭運動家的比賽中，老虎以11：0完封對手，不僅順利完成系列賽橫掃，近5場比賽更是狂轟猛炸了高達55分，展現出強悍的團隊火力與爭奪季後賽門票的強烈企圖心。老虎隊的進攻火力在近期全面甦醒。21歲的大物新秀克拉克（Max Clark）在此系列賽首戰迎來大聯盟初登場，今日比賽中也有一安打的表現。總計他這3場比賽12打數敲出6支安打，包含1發全壘打與3分打點，初生之犢不畏虎的表現為球隊注入強心針。在克拉克的帶動下，老虎隊打線銳不可擋，不僅在此系列賽3戰攻下32分，近5場比賽更合力灌進驚人的55分。儘管老虎隊目前的勝敗仍處於負4場的狀態（勝率低於五成），暫居美聯中區第四，但他們距離美聯外卡第三名的克里夫蘭守護者隊僅有2.5場的勝差，季後賽希望依舊濃厚。今日主投6局無失分、順利收下本季全隊最多第8勝的先發投手蒙特羅（Keider Montero）在賽後強調：「我們正處於爭奪季後賽門票的關鍵競爭中，我們必須將注意力全神貫注於此。」他以實際行動與發言向外界宣示，球隊並未因為主力投手的離隊而舉白旗投降。