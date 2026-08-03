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小桃免費拿！薇菈聯動造型完成任務就能換

▲薇菈化身《膽大黨》女主角小桃，玩家完成指定任務收集都市傳說幣，即可免費兌換聯動造型。（圖／Garena提供）

厄卡倫、寺仁登場 變身細節神還原

高速婆婆變個性小兵 限定周邊同步推出

▲《傳說對決》公開《膽大黨》聯動活動與限定獎勵，包含免費造型、聯動頭像、元流服飾及多項周邊資源。（圖／Garena提供）

▲高速婆婆化身聯動個性小兵限時登場，活動期間參與魔法抽獎，保底120抽即可獲得。（圖／Garena提供）

🟡《傳說對決》×《膽大黨》聯動活動懶人包

《Garena 傳說對決》攜手人氣動畫《膽大黨》推出聯動企劃，不只厄卡倫、小桃、寺仁三位人氣角色化身英雄造型登場，高速婆婆、蝦蛄星人等角色也加入遊戲，玩家完成指定任務即可免費獲得「薇菈 × 小桃」聯動造型，以及多款表情、元流服飾等限定獎勵。《NOWNEWS今日新聞》以下整理本次聯動重點與活動懶人包，讓玩家一次掌握。本次聯動最容易入手的就是「薇菈 × 小桃」造型！官方表示，薇菈化身《膽大黨》女主角小桃，一技能召喚超能力巨手，二、三技能則利用超能力丟出鍋碗瓢盆攻擊敵人，完整還原動畫特色。玩家只要完成指定任務收集「都市傳說幣」，即可免費兌換造型，同時還能換取聯動表情、特效、元流服飾等多項限定獎勵。本次也推出兩款限時販售聯動造型。「比洛爾 × 厄卡倫」於8月1日起登場，官方將動畫中厄卡倫「使出全力」後解除變身的特色融入遊戲，英雄陣亡後會恢復普通模樣，復活時再以帥氣空翻重新變身，還原作品中的經典設定。第二款則是「哥德爾 × 寺仁」將於8月7日推出，除了技能加入足球元素，大招更結合邪視的「詛咒之屋」，重現寺仁變身後的戰鬥風格，官方也預告遊戲內還藏有不少聯動彩蛋等待玩家發現。高速婆婆也化身聯動個性小兵，活動期間限時販售，魔法抽獎保底120抽即可獲得。玩家完成活動收集都市傳說幣，還能兌換高速婆婆頭套、蝦蛄星人頭套、小桃舞蹈動作、聯動表情及魔法抽獎券等多項限定資源。除此之外，8月14日起登場的「真假金蛋大收集」活動，保底60抽可獲得聯動源寶「奇克奇塔寶」造型，還有機會抽中薇菈全傳說造型。■ 預約聯動，領取高速婆婆相框表情■ 比洛爾 × 厄卡倫聯動造型登場■ 免費兌換薇菈 × 小桃造型■ 高速婆婆主題個性小兵限時販售■ 聯動版魔紋亂鬥「超自然改造」開放■ 哥德爾 × 寺仁聯動造型登場■「靈力覺醒」活動開放，可獲大量都市傳說幣■「真假金蛋」活動■ 保底60抽獲得奇克奇塔源寶造型■「追愛大作戰」活動■ 完成任務可獲「萌萌氣功砲」表情