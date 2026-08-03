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隨著金州勇士隊靈魂人物柯瑞（Stephen Curry）即將在明年3月滿39歲，勇士隊高層的戰略重心似乎已從「把握柯瑞生涯最後視窗」轉向「佈局後柯瑞時代」。美媒《Heavy》報導提出一項震撼聯盟的重磅交易構想，建議勇士隊與聖安東尼奧馬刺隊合作，送出柯瑞，換回20歲的明日之星哈珀（Dylan Harper）或是明星控衛德福克斯（De'Aaron Fox）加上大量首輪籤，以此開啟重建並奠定未來核心。美媒《Heavy》建議的重磅交易構想內容如下：馬刺隊獲得： 史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）勇士隊獲得： 狄倫·哈珀（Dylan Harper）、德阿隆·福克斯（De'Aaron Fox）、2028年首輪選秀籤（來自塞爾提克，前5順位保護）以及2028年首輪選秀籤互換權（來自馬刺）。雖然這筆交易無法為勇士堆疊大量的選秀籤，但能直接獲得具備全明星與最佳陣容潛力的20歲超級新星哈珀。此外，曾在哈珀新秀賽季擔任導師的福克斯，也能作為勇士過渡期的即戰力控衛。馬刺隊雖然視哈珀為非賣品，但隊上後場人滿為患。新秀史蒂芬·卡斯爾（Stephon Castle）已被確立為維克多·文班亞馬（Victor Wembanyama）身邊的長期建隊控衛。哈珀在上季季後賽23場比賽中，場均貢獻14.0分、5.6籃板與2.7助攻，儘管預計新賽季仍需從替補出發，但他已是馬刺一路打進總決賽的第3大功臣。為了幫助文班亞馬衝擊生涯首冠，馬刺或許會考慮出讓哈珀以換取柯瑞加盟，與文班亞馬、卡斯爾組成全新的三巨頭。對勇士而言，隨隊記者川上（Tim Kawakami）透露，勇士老闆喬·拉科布（Joe Lacob）非常專注於「後柯瑞時代」的建隊計畫，甚至在今年夏天拒絕了引進戴維斯（Anthony Davis）與詹姆斯（LeBron James）的機會，堅持保留選秀資產。若勇士下定決心投資未來，哈珀無疑是接班柯瑞的最佳基石。若馬刺堅決不送走哈珀，美媒也提出了第二方案：馬刺送出福克斯、柯內特（Luke Kornet）以及4枚首輪選秀籤（包含2027年老鷹隊無保護首輪籤、2031年國王隊無保護首輪互換權等）來匹配柯瑞的合約。勇士預計在8月29日柯瑞符合資格時，提供一份2年1.367億美元的延長合約。儘管交易傳聞不斷，但多數貼近勇士的消息來源表示，柯瑞本人與勇士球團仍傾向讓他在舊金山終老。不過，若新賽季戰績不如預期，不排除柯瑞心態轉變，或是願意在2027年降薪以利球隊進行整體補強。