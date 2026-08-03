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▲西門町「小羊卡牌社」疑似無預警停業，消保官前往現場發現大門緊閉。（圖／臺北市消保官提供）

負責人失聯恐難求償！律師提醒玩家「這2件事」快做

▲近年來集換式卡牌熱潮持續升溫，許多特殊型號卡牌，一張動輒飆破10萬。（圖／美聯社／達志影像）

律師籲選大品牌 政府應推定型化契約

⚠️卡牌圈自保、自救3重點

西門「小羊卡牌社」疑似惡意倒閉，負責人關閉群組、完全失聯，大批卡牌圈玩家損失總和破億，律師徐則鈺表示，「現階段除非找到人，消費者才有機會拿回屬於自己的資產」，受害者唯一能做的就是保留好「消費相關證明」，也呼籲卡牌圈玩家，近期要留意通路是否有相關贓物，避免不小心買到而承擔法律責任。小羊卡牌社實體門市座落於台北市萬華區成都路上，專門經營日版寶可夢集換式卡牌代購、卡牌寄賣以及代送海外鑑定等服務，想不到今（3）日社群帳號關閉，數個 LINE 群組全數刪除，消保官前往實體店面時，更是鐵門深鎖狀態，大量預購商品、未結清款項以及高價卡收藏都在負責人手中無法領回。徐則鈺說明，小羊卡牌社負責人基本上已經構成「侵占罪」，整起事件和健身房、補習班等「預付型消費」糾紛雷同，在類似案件中，除非找到公司負責人，否則受害者能夠得到補償的機率較低。徐則鈺認為，小羊卡牌社受害者目前首要的自救方式，就是盡快找回當初與店家進行相關買賣、送鑑時的消費證明和收據，甚至是群組對話紀錄；其次是整理特殊卡牌的「編號、浮水印」等身分證明，避免這些卡牌重新流通、轉手至其他消費者手中。徐則鈺提及，小羊卡牌社雖然在北部卡牌圈頗具知名度，但實際「商業登記」還不到一年，呼籲消費者在進行買賣交易時，應優先選擇較具公信力、更具知名度的商家；在美國，球員卡、寶可夢卡這行，都是規模很大的拍賣公司在經營，玩家也可以多尋求國外公司或平台來自保徐則鈺也強調，近年來集換式卡牌熱潮持續升溫，台灣市場明顯還不夠成熟，需要時間尋求健康的市場機制，呼籲政府相關主管機關，必要時也應該設立專法，或要求商家進行「定型化契約、履約擔保」等動作，才能確保消費者不會因資訊落差導致財產損失。📌每次交易後保留消費證明📌記錄自身持有的卡牌編號，或任何能證明卡牌身分的方式📌尋求規模較大、有公信力且營運多年的商家