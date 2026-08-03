我是廣告 請繼續往下閱讀

吳靜怡吐槽：罵賴清德比做選民服務的案件還多

民眾黨昨（2）日在台中舉辦7週年黨慶，創黨主席柯文哲致詞再怒批執政黨，用一句「抗中保台」把大家都打成中共同路人，他更再次怒喊「賴清德，我們絕對不會投降！」引台下支持者群情激憤、大聲歡呼。對此，政治評論員吳靜怡狠酸，民眾黨7週年支持度腰斬、反感度近6成，現任黨主席黃國昌愈掌權愈萎縮，而柯文哲的政治悲劇，除了「罵賴清德」還剩下什麼？吳靜怡表示，2023年底民眾黨處於近25%的支持度高點，黃國昌風光入黨，但當他一步步接管立院黨團與黨務方向盤後，民眾黨支持度卻呈現階梯式滑落，到了2026年6月至7月，政黨支持度直接腰斬砍半，降至7.1%，正式跌破8%的政黨生存底線，​這代表過去支撐民眾黨「超越藍綠、理性中道」的中間選民、淺綠選民以及高學歷青年族群，已經對這個政黨全面幻滅、徹底離去。「柯文哲的政治悲劇，除了『罵賴清德』，你還剩下什麼？」吳靜怡直言，盤點過去一年來柯文哲與黃國昌兩人竟聯手製造了至少20起「點名、砲轟賴清德」的重大新聞事件，難道就能當作民眾黨監督政府成績單？罵賴清德比做選民服務的案件還多。吳靜怡指出，綜合大數據觀察，只要民調下滑、司法弊案發酵，全黨上下唯一的應對機制，就是把賴清德拿來當政治春藥與聲量浮木，這種「批綠靠賴清德、鬥藍撕合約」的雙標對抗，最終淪為最難看的「狗吠火車戰術」，分貝飆得再高、新聞洗得再多，因為失去了廣大中間選民的信任與實質施政成績，只剩下極端同溫層的狂歡與自嗨，把民眾黨僅存的社會好感度消耗乾淨。最後，吳靜怡更狠酸，黃國昌嘴上掛著藍白共治的努力蹭藍，柯文哲只剩罵賴清德才能製造新聞，兩人叫得愈大聲，民眾黨卻縮得愈快，這場七週年黨慶，慶祝的不是成長，而是一個第三勢力如何在掌聲、怒吼與權力算計中，提前走向衰敗。