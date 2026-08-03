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國人跨境網購常用的實名認證App「EZ WAY易利委」，近期因營運模式、個資安全及收費問題引發討論。財政部關務署署長彭英偉今（3）日舉行記者會，針對外界關注的「是否強制使用」、「是否存在資安疑慮」以及「是否向民眾收費」三大問題逐一說明，強調EZ WAY推動目的，是提升通關效率、保障個資安全，並非增加民眾負擔。民進黨立委林岱樺日前在立法院質詢指出，實名認證等通關程序由關貿網路公司建置及營運，相關系統費用可能轉嫁至業者及消費者，引發外界關注。隨後不少民眾發現，EZ WAY並非由政府機關直接開發營運，也讓系統管理與個資安全成為討論焦點。針對外界質疑EZ WAY是否為「強制使用」App，彭英偉表示，關務署從未要求民眾一定要使用EZ WAY，除了透過線上實名認證完成委任外，民眾仍可選擇紙本委任方式辦理。彭英偉指出，關務署於2018年推出線上委任機制，主要原因是過去紙本委任容易被重複使用，可能產生冒名報關或不當申報等問題，因此透過實名認證方式強化通關安全。針對外界擔心EZ WAY掌握大量民眾個資，彭英偉表示，關貿網路公司確實會依業務需求蒐集相關資料，但系統依照個資法及資安規範建置與管理。他指出，關貿網路公司已通過ISO 27001資訊安全管理系統國際認證，並符合「通關網路經營許可及管理辦法」相關規定，同時通過行政院國家資通安全會報技術服務中心資安聯防監控聯通測試。彭英偉強調，相較過去透過紙本委任文件傳遞個資，EZ WAY線上化流程能降低文件流轉過程中的外洩風險，提升民眾個資保障。至於外界質疑EZ WAY是否向民眾收取費用，彭英偉表示，相關費用並非向一般民眾收取，而是由報關業者使用相關服務時支付。他說明，報關業者透過系統確認民眾是否完成實名委任，以及確認雙方委任關係，關貿網路因此提供相關服務並向報關業者收取電信認證等費用。彭英偉表示，近期網路出現部分資訊誤解，因此提出三大澄清。他強調，EZ WAY是由關貿網路開發的App，未來只要符合資格的通關網路業者，也可依規定建置線上委任服務。關務署表示，推動線上委任的核心目的，是降低報關流程成本、保障民眾個資安全，並防止不肖業者冒名報關及虛報，對民眾、業者及海關而言，都是提升通關效率的措施。