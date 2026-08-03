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▲Google Pixel 11系列傳聞將延續4款機型布局，包含標準版、Pro、Pro XL及摺疊機。（圖為Pixel 10系列，圖／記者周淑萍攝）

Pixel 11拔掉望遠鏡頭退回雙主鏡頭

Pixel 11 Pro螢幕升級

Pixel 11 Pro XL電池變小

▲Google新一代Pixel旗艦手機預計搭載Tensor G6處理器，Pixel 11系列實際外型與規格仍有待官方發表確認。（圖／翻攝自Google）

Pixel 11 Pro Fold記憶體、電池也縮水

Pixel 11全系列傳聞規格一次看

Google新一代旗艦手機Pixel 11系列即將登場，台灣官網已預告，將在8月12日舉行Made by Google發表會，Pixel 11系列也會同步開放預購。發表前夕，外媒取得4款新機完整規格，除了全系列換上Tensor G6處理器，部分機型卻傳出記憶體、相機及電池容量縮水。根據外媒Android Headlines取得的資料，Pixel 11系列預計維持4款產品，分別為Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL，以及摺疊手機Pixel 11 Pro Fold。全系列皆搭載Tensor G6處理器與Titan M3安全晶片，容量則從256GB起跳，可能正式取消128GB版本。入門款Pixel 11預計採用6.3吋Actua OLED螢幕，解析度為2424×1080，支援60Hz至120Hz更新率，峰值亮度可達3000尼特。記憶體提供12GB及16GB，儲存空間則有256GB、512GB兩種選擇，電池容量為4985mAh，支援30W有線快充與Qi2無線充電。較令人意外的是，Pixel 11後置相機可能僅剩4800萬畫素主鏡頭及1300萬畫素超廣角鏡頭，取消Pixel 10新增的1080萬畫素望遠鏡頭，從三鏡頭退回雙鏡頭配置，僅透過數位運算提供最高30倍Super Res Zoom。Pixel 11 Pro同樣採用6.3吋螢幕，但升級為Super Actua LTPO OLED面板，更新率可在1Hz至120Hz之間調整，解析度提升至2856×1280，峰值亮度達3600尼特。相機維持5000萬畫素主鏡頭、4800萬畫素超廣角鏡頭及4800萬畫素5倍潛望式望遠鏡頭，並支援最高120倍Pro Zoom；前置相機則為4200萬畫素。電池容量為4850mAh，支援30W有線快充。大螢幕Pixel 11 Pro XL則配備6.8吋Super Actua LTPO OLED面板，解析度為2992×1344，同樣支援1Hz至120Hz更新率及3600尼特峰值亮度。相機規格與Pixel 11 Pro相同，採用5000萬畫素主鏡頭、4800萬畫素超廣角鏡頭，以及4800萬畫素5倍潛望式望遠鏡頭。記憶體提供12GB、16GB，儲存容量最高可達1TB。摺疊旗艦Pixel 11 Pro Fold預計配備8吋內螢幕與6.4吋外螢幕，兩塊OLED面板均支援120Hz更新率。相機維持三鏡頭配置，包括4800萬畫素主鏡頭、1050萬畫素超廣角鏡頭，以及1080萬畫素5倍望遠鏡頭。新機記憶體同樣可能從12GB起跳，較Pixel 10 Pro Fold全系列標配16GB有所縮減；電池容量則傳為4806mAh，低於上一代的5015mAh，支援30W有線快充及Qi2無線充電。📍Pixel 11：6.3吋螢幕、12GB／16GB記憶體、雙鏡頭、4985mAh電池、30W快充。📍Pixel 11 Pro：6.3吋LTPO螢幕、12GB／16GB記憶體、三鏡頭、4850mAh電池、30W快充。📍Pixel 11 Pro XL：6.8吋LTPO螢幕、12GB／16GB記憶體、三鏡頭、5115mAh電池、45W快充。📍Pixel 11 Pro Fold：8吋內螢幕、6.4吋外螢幕、12GB／16GB記憶體、三鏡頭、4806mAh電池、30W快充。