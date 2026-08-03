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針對校園毒品防制問題，台中市議員陳文政今(3)日於市議會質詢指出，兒少染毒後兩年內再次被通報率高達二成八。他擔憂，目前校方檢查學生物品與警方入校的程序過於繁瑣、門檻過高，恐讓毒品與毒煙彈有充裕時間轉手，讓校園安檢淪為盲區。陳文政表示，曾涉毒的學生重返校園雖保有受教權，但若再次夾帶違禁品或拒絕安檢，第一線教師常面臨「動輒被申訴」的困境。通報警方也須等待冗長程序，錯失查緝黃金時間，導致毒品早已流入其他學生手中。陳文政強調，學生有人權，但其他孩子也有安全上學的權利。面對毒品、暴力或幫派滲透校園，若校方無法即時防堵，校園安全將只剩口號。他強烈呼籲，毒品防治重在「事前阻絕」而非僅靠事後輔導。政府應徹底檢視現行安檢機制，賦予第一線教師合理明確的管教權限，並建立警方迅速支援的管道；若中央法規有所不足，地方也應積極反映爭取，中央與地方必須齊心守護學童，將毒品徹底趕出校園。