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效力休士頓太空人3A的鄧愷威，今（3）日面對洛杉磯天使3A中繼上場，累積1.2局無失分、還送出3次三振，波士頓紅襪3A鄭宗哲則先發出賽，合計4打數1安打，唯一安打就是一支二壘安打，連續2場都有長打貢獻，龍恩（Jonathon Long）則睽違11場再度開轟，為本季第11轟、也進帳第61分打點。鄧愷威本場於六局上1出局、三壘有人局面下登場，一上場就先後K掉馬洛（Cade Marlowe）與波特（Logan Porter），化解失分危機。下一局持續上場，再度連續解決3名打者、外帶1次三振。鄧愷威本場最終用23球中就有17顆好球，好球率高達73.9%，最快球速達到93.5英里（約150公里），回到3A後已合計3.1局失掉1分，防禦率下修至2.70。鄭宗哲本場同樣先發出賽，對手是金鶯3A，鄭宗哲比賽中打出一支擊球初速98.3英里、飛行距離327英尺的二壘安打，連續2戰有長打演出，另一位也在等待回大聯盟機會的紅襪3A鄭宗哲，今天對上金鶯4打數擊出1支安打，這一安也是一支擊球初速98.3英里（約158.2公里）、距離327英尺的二壘安打，連續兩場比賽都有長打演出，這也是他本季在3A第9支二壘安打，累積打擊率2成47，OPS.756。此外，小熊3A的混血重砲龍恩，稍早睽違11戰打出全壘打，為本季第11轟、另有61分打點、打擊率上升到2成83、上壘率3成36、長打率4成49。最後是巨人1A的「阿耀」李晨薰，稍早同樣在1A出賽，2局投球僅被打出1安打無失分，另有2K、1保送，升上1A至今8局投球還未掉過分。