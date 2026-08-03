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台北市夏莉絲幼兒園爆發兒虐事件，民進黨今（3）日召開記者會，批評市長蔣萬安不務正業忙著搏聲量、拚版面，對家長最關心的兒虐事件遲未正面回應。台北市議員簡舒培揭露，夏莉絲集團在兒虐案爆發前，就已累積13件1999陳情，但教育局不是回覆查無違規，就是要求家長自行舉證，究竟有什麼通天本領，能在多起陳情與檢舉下始終毫髮無傷，甚至還曾獲得蔣萬安頒發感謝狀，令人無法接受。發言人吳崢表示，蔣萬安日前上街喊「凍未條」，但真正「凍未條」的是台北市的家長。議員洪健益指出，位於台北市的夏莉絲幼兒園收費堪稱幼教界「特斯拉等級」，蔣萬安過去還曾親自為創辦人及執行長寫下推薦信，替機構背書。如今卻爆發嚴重虐童及管理失職事件，蔣市府不僅未展現應有的監督態度，更難辭其咎。洪健益續指，市府資料顯示，仁愛校虐童案爆發初期僅遭輕罰6000元，直到輿論延燒才提高至6萬元，而仁愛校更涉及進用無資格教保人員、超收幼生及違反師生比等多項違規。同集團的大安校也有違法情事，市府卻未裁罰，仍放任持續招生、招募員工。請蔣萬安市長公開道歉，並立即要求集團旗下所有機構全面停招，避免更多幼童權益與家長信任持續受害。簡舒培進一步指出，夏莉絲集團在兒虐案爆發前，就已累積13件1999陳情，但教育局不是回覆查無違規，就是要求家長自行舉證。事件爆發後，北市府明知仁愛校、大安校屬同一管理體系，管理階層責無旁貸，卻僅處分仁愛校，未一併處理大安校，迫使大安校家長集體替孩子轉學。簡舒培質疑，夏莉絲集團究竟有什麼「通天本領」，能在多起陳情與檢舉下始終毫髮無傷，甚至還曾獲得蔣萬安市長頒發感謝狀，令人無法接受。簡舒培表示，教育局處理虐童案件慢半拍，發新聞稿反擊議員卻很快。從接獲通報到裁罰幼兒園耗時20天，在議員依據市府提供資料提出質疑後，教育局卻迅速連發多篇新聞稿替市府辯護。簡舒培痛批，「資料就是市府提供的，到底哪裡不實？」教育局忙著反擊議員，卻沒有把心力放在保護孩子、追究失職責任。吳崢表示，蔣萬安日前上街喊「凍未條」，但真正「凍未條」的是台北市的家長。蔣萬安上任來，台北市接連爆發多起虐童及不當管教案件，受害幼童已超過百人，反映市府未能成為家長與孩子的後盾。蔣萬安忙著政治作秀，面對兒虐事件卻遲遲未向家長道歉，也未提出有效改革，要求蔣萬安好好面對，檢討教保機構監管制度，徹查問題機構，還給北市家長安心的育兒環境。