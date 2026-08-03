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富邦悍將上周末對上台鋼雄鷹雖然拿下2勝，但單周2勝3敗戰績仍不理想，賽後球團大動作將5名球員下放二軍，其中包含季前簽下7年大約、本季表現卻陷入低潮的捕手林岱安，此外明星外野手申皓瑋、投手劉昱言、李建勳與內野手葉子霆，同樣被下放二軍調整。富邦悍將上周前2戰面對味全龍都輸球，周末回到大本營新莊城堡面對台鋼雄鷹，前2戰都順利贏球，但昨日最終戰遭到台鋼雄鷹打線反撲，第五局單局失掉4分遭到逆轉，單周仍以敗多勝少坐收。賽後富邦悍將做出調整，將林岱安、申皓瑋、劉昱言、李建勳與葉子霆下放二軍，並註銷退休老將林哲瑄，新註冊新人捕手盧柏華。下放二軍球員中，最受關注的莫過於林岱安，他今年和富邦悍將簽下7年5600萬合約，但上半季獲得機會不多，至今僅在一軍出賽23場、累積29打數1安打、1打點，被三振7次，累積打擊率0.034、上壘率0.067。申皓瑋方面，歷經去年打出生涯年表現，今年因傷錯過開季，健康回歸後目前出賽47場、打擊率2成36、2轟、14分打點，但近10戰合計26打數僅敲出1安打，近6戰無安打中，昨日賽後也被下放二軍調整。