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克里夫蘭守護者今（3）日以5：0擊敗亞利桑那響尾蛇，不過比賽焦點並非勝負，而是6局上爆發的「短打潛規則」爭議。守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）前5局讓15名打者全數出局，響尾蛇開路先鋒塔瓦（Tim Tawa）卻突然擺出短棒，隨後又敲出安打破壞完全比賽，導致雙方多次口角，最後甚至演變成板凳清空。威廉斯前5局不僅沒有讓任何打者上壘，還飆出9次三振。6局上塔瓦面對第2球突然擺短打，雖然形成界外球，守護者捕手貝利（Patrick Bailey）仍立刻上前向他說話；塔瓦隨後把第3球打成右外野安打，正式終結威廉斯的完全比賽，也讓守護者球員情緒明顯升高。塔瓦之後在下一棒滾地球遭封殺於二壘，守護者游擊手羅奇歐（Brayan Rocchio）又上前表達不滿。比賽稍後因雨勢增強暫停，守護者總教練沃特（Stephen Vogt）走出休息區向響尾蛇板凳方向抗議，響尾蛇球員也全部衝出，雙方聚集在本壘附近，場面一度接近失控。棒球所謂的「潛規則」，並不是正式寫入規則書的規定，而是球員長期形成的默契。部分球員認為，當比賽進入後段、分差已經拉大，若刻意用短打破壞無安打或完全比賽，等同用投機方式奪走投手紀錄；但究竟第幾局、多少分差才算不尊重，從來沒有一致標準。響尾蛇當時已以0：5落後，但比賽僅進行到6局，仍有4個半局可以追分。塔瓦本來就是會使用短打的球員，他在上場前也先向總教練羅夫洛（Torey Lovullo）確認。響尾蛇認為，只要還沒進入7、8局後段，而且短打符合球員原有打法，就不算刻意羞辱對手或破壞紀錄。沃特賽後強調，他真正生氣的原因不是塔瓦嘗試短打，而是響尾蛇陣營有人向守護者球員說了不該說的話，因此才想找羅夫洛溝通。羅夫洛也主動上前降溫，兩名總教練談過後確認，沃特並未認定塔瓦的短打違反比賽道德，衝突才未進一步擴大。塔瓦則表示，他理解棒球確實存在潛規則，但當時只想辦法上壘、幫助球隊創造氣勢。更巧的是，威廉斯7月面對雙城時，也曾在完全比賽進行途中遭對手嘗試短打，下一球同樣被敲出安打，這次幾乎重演相同劇本，可能也是守護者球員情緒格外強烈的原因。