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孩子的通學安全不能等！南屯區文山國小周邊忠勇路長期無人行道，學童放學險象環生，讓家長們提心吊膽。市議員吳佩芸今（3）日質詢指出，市府空有通學步道規劃草案卻遲未推動，她呼籲市府正視「街道醫生」票選中近兩千票的在地民意，儘速改善忠勇路的人行環境。吳佩芸表示，許多就讀文山國小的學童家長持續向她陳情通學安全問題，學童放學只能與大量汽機車爭道，險象環生。她指出，先前已透過協調會要求交通局著手規劃，雖然目前已有「標線型人行道通學步道」草案，但市府態度消極，至今未見實質推動。她強調，雖然今年內政部國土署「街道醫生」評比最終由東海商圈獲選施作，但「文山國小周圍缺乏人行道」一案所獲得的近兩千票民意，已明確顯示在地居民對於忠勇路改善的殷切期盼。面對嶺東文山地區持續成長的人口，吳佩芸要求，交通局與建設局必須跨局處合作。她表示，理想上應設置「實體人行道」，若受限於道路條件，底線也應設置「標線型人行道」。她呼籲市府勿再無視地方長期訴求，應儘速提出完整規劃方案，還給學童一條安全回家的路。