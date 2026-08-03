我是廣告 請繼續往下閱讀

爆炸後持續噴發 火山灰往鹿兒島市方向飄散

7月下旬活動轉趨頻繁 兩天內接連噴發

維持警戒等級3 火山口周邊2公里勿靠近

日本九州近來不平靜，熊本縣7月28日才剛發生最大震度7的強震，鄰近的鹿兒島縣櫻島火山2日深夜又出現爆炸性噴發，火山灰柱一度衝上3000公尺高空，大型火山岩塊更飛散至火山六合目附近。日本氣象單位目前維持火山警戒等級3，呼籲民眾切勿登山，並警戒火山口周邊約2公里範圍內可能出現大型火山岩塊及火山碎屑流。綜合日媒報導，鹿兒島地方氣象台表示，櫻島南岳山頂火山口於2日晚間11時34分發生爆炸性噴發，噴煙自火山口上升至3000公尺高空，較大量煙塵直衝天際。此次噴發造成大型火山岩塊飛散至距離火山口約800至1100公尺的六合目一帶，也是櫻島今年第17次爆炸性噴發。南岳山頂火山口在爆炸後仍持續噴發，截至3日凌晨0時4分，噴煙仍升至火山口上方約1000公尺，形成連續噴發狀態。受到風向影響，火山灰主要朝西南方、鹿兒島市谷山地區飄散。氣象單位預估，若噴發持續，櫻島可能出現較大量降灰，少量火山灰則可能擴散至垂水市、南九州市、指宿市、枕崎市及三島村等地。3日白天若再度發生噴發，鹿兒島市、枕崎市、指宿市、南薩摩市、南九州市及日置市等地，也可能受到火山灰影響。氣象單位預測，部分時段的火山灰最遠可能飄至火山口西南方約90公里處，小型火山岩塊則可能散落至最遠約6公里範圍。櫻島自7月21日以來火山活動明顯轉趨活躍。統計截至8月2日上午10時，已發生39次噴發及2次爆炸性噴發。其中，1日晚間11時45分曾發生一次持續約50分鐘的噴發，火山灰柱高度達2800公尺，即使在鹿兒島市區也能清楚看見。進入2日後，噴發活動仍未停歇，從凌晨0時至下午5時之間，又陸續發生8次噴發及1次爆炸，顯示火山目前仍處於活躍狀態。日本氣象單位目前持續對櫻島發布火山警戒等級3「限制入山」，提醒南岳山頂火山口及昭和火山口周邊約2公里內，須嚴防大型火山岩塊及火山碎屑流。當局也呼籲周邊居民及遊客隨時確認最新火山資訊，降灰地區應關閉門窗，外出時配戴口罩或護目鏡，並留意火山灰可能造成道路濕滑、能見度下降，以及影響車輛與農作物。