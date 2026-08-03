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鄭麗文酸「兔子太靠勢」 綠營不接招、邱建富加碼開轟

邱建富搬出「鐵鎚打蟑螂」 再掀口水戰

國民黨主席鄭麗文將彰化列為重點輔選區，繼上週親赴魏平政競選總部闢謠「換將說」，今（3）日再啟動首場輔選列車，從魏平政的本命區社頭鄉出發。她以「龜兔賽跑」比喻彰化縣長選情，形容魏平政雖然起步較慢，卻能一步一腳印；反觀對手兔子仗著有總統賴清德關愛的眼神「太靠勢」。民進黨陳素月陣營表示，不會跟著口水戰起舞；無黨籍參選人邱建富則反酸「烏龜怕鐵鎚、蟑螂怕拖鞋」，形容自己是鐵鎚、陳素月是「政治蟑螂」。國民黨彰化縣黨部今天正式啟動全縣26鄉鎮市「推薦黨內同志介紹會」，上午首站選在社頭鄉，下午則前進陳素月深耕多年的員林市。鄭麗文、彰化縣黨部主委蕭景田全程陪同，希望替魏平政持續拉抬聲勢。鄭麗文致詞時表示，不少人認為魏平政是政治素人、起步較慢，但她認為「慢沒有關係」。她引用大家耳熟能詳的「龜兔賽跑」故事，詢問台下支持者「最後是誰贏了？」眾人齊聲高喊「烏龜」。她表示，選舉就像龜兔賽跑，一開始領先的人不一定笑到最後，兔子會輸，就是因為太懶惰；烏龜雖然走得慢，卻能一步一腳印，最終靠著認真、負責贏得勝利。鄭麗文接著將矛頭指向對手，批評有人「太靠勢」，以為有總統賴清德「關愛的眼神」及執政資源加持，就能順利當選。但她強調，民主社會終究選民決定，國民黨執政有成績、禁得起檢驗，「真金不怕火煉」。她還以社頭鄉盛產的芭樂為例，形容國民黨「種出來的芭樂香又甜」，反觀民進黨「只會出一張嘴」，端出的盡是「看得到、吃不到」的芭樂票。對此，陳素月競選團隊發言人、縣議員洪子超回應表示「有人要自稱烏龜，不予置評，也不對號入座。」他強調選舉比的不是誰跑得快，而是政策、願景、能力、操守與執行力。彰化鄉親重視的是長期耕耘，陳素月從政以來向來以「骨力」著稱，參選後也依自己的節奏穩健推進，不會隨對手的口水戰起舞。無黨籍彰化縣長參選人邱建富則表示，烏龜和兔子本來就沒有可比性，放在同一場競賽並不合理。他認為真正的問題不在於誰跑得快，而是魏平政「從一開始就不了解彰化，卻要來參加彰化縣長的競賽」。邱建富接著笑說，如果真的要講龜兔賽跑，不如引用台灣人更熟悉的一句俗語「烏龜怕鐵鎚、蟑螂怕拖鞋」。他表示，若魏平政自比烏龜，那自己就是這場選戰的「鐵鎚」。至於民進黨參選人陳素月，邱建富批評，她代表的是「新潮流班師回朝」，並指新潮流就是鄉親人人喊打的「政治蟑螂」。