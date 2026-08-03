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▲劉亦菲送員工金子 逛街直接花50萬（圖／內魚在逃女明星微博）

▲劉亦菲還送過LV包包給劇組工作人員。（圖／劉亦菲微博）

中國女神劉亦菲近日逛街時被民眾巧遇，拍下她在金飾店挑選黃金的畫面，事後專櫃店員透露，劉亦菲買的是純金做的小柿子吊墜，象徵事事如意，打算送給員工每人一個，總共花費10多萬人民幣（約新台幣50萬元）。而這並非什麼節日特殊禮物，單純是她逛街看上的吊飾，沒有特別多想就決定送給員工，可見劉亦菲有多大方。據《新浪娛樂》報導，上個月底有粉絲在北京的百貨公司內，撞見劉亦菲在逛金飾，她當時身邊並無保鑣助理，自己提著包包逛街，身穿黑色洋裝搭配草帽，光是背影就讓人覺得非常有氣質。而劉亦菲當時坐在店內許久，挑了快2個小時才離開，粉絲本來以為她是在幫自己選購飾品，結果劉亦菲挑的居然是送員工的禮物。專櫃店員爆料，劉亦菲買的是小柿子造型的黃金吊墜，單價約7000至8000元人民幣（3.3-3.8萬元），想送給工作室員工每人一個，最後共花了大概10多萬人民幣（約新台幣50萬元），出手相當闊綽。而她這次送禮給員工也沒有特殊理由，據說是逛街臨時起意才買的，可見作為老闆的她，對待員工十分大方。其實這也不是劉亦菲第一次送禮物給工作人員，之前拍陸劇《夢華錄》、《玫瑰的故事》殺青時，作為LV代言人的劉亦菲，也曾送工作人員LV的單品，包含包包、皮夾、皮帶等等，讓工作人員受寵若驚。粉絲更紛紛羨慕留言，「工作室還有缺人嗎？」、「好想當劉亦菲的員工，每天都能跟女神一起工作」、「收到金子當禮物，太幸福了吧」。