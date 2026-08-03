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曬LINE對話 稱李洋明確回應「可以配合」

羅廷瑋反批綠營：可以不要操作的這麼噁心嗎？

想自清卻再惹毛網友！羅廷瑋挨轟：你以為你是誰？

立法院教育及文化委員會日前審查《電子競技運動發展基本法》草案，引爆藍綠激烈攻防，國民黨籍召委羅廷瑋遭質疑，主持會議時讓運動部長李洋「罰站」、霸佔麥克風長達53分鐘，甚至一度離席讓上百名官員苦等超過2小時。羅廷瑋為反擊相關指控，曬出與李洋私下的LINE對話，卻被揪出講話方式非常沒有禮貌，也未先獲得對方同意就公開，再度掀起輿論不滿狂轟。羅廷瑋昨（2）日晚間公開與李洋的LINE對話截圖，時序顯示為7月16日，他強調自己早在《電子競技運動發展基本法》審查前兩週，就主動聯繫運動部長，希望針對法案提前交換意見、做好準備。從截圖內容可見，李洋當日上午先傳訊感謝羅廷瑋安排走訪台中基層，羅廷瑋直到晚間近10時才回覆，並簡短表示：「跟你先溝通，730，審電競法。」李洋則回覆：「謝謝召委先告知，我們這邊可以配合。」羅廷瑋直言，在事先通知、獲得正面回應的良性基礎下，雙方一直保持良好的互動，還提到「先前我們也曾經一起去考察電競，甚至坐下來一對一進行了一場《英雄聯盟》的電競比賽」。他認為，比賽會有輸贏，但政策討論不必分勝負；彼此都是並肩為台灣的電競產業一起努力。羅廷瑋指出，李洋部長展現了極大的用心，不僅與他討論如何優化法條，更積極承諾將電競賽事預算從400萬提升至3,000萬元。他向李洋致謝並表示，即使面對執政黨不少政治壓力，部長沒有選擇沉默，而是展現出持續交換意見、共同思考如何推動電競產業發展。如此真心地想把事情做好的態度，才是大家最想看到的樣貌，也才能讓年輕人找到出路、讓產業發揮潛能。話鋒一轉，羅廷瑋痛批，民進黨一再施壓，影片中甚至看到綠委林宜瑾對李洋拍桌施壓，陳培瑜、吳思瑤敲打桌子、用麥克風放音樂，吳沛憶還一起大吵大鬧，發動4次沒收討論、4次散會動議，甚至側翼粉專第一時間就剪好短影音、照片，造謠是他讓李洋部長罰站，羅廷瑋不禁反問：「政黨立場可以不同，但可以不要操作的這麼噁心嗎？」然而，羅廷瑋公開LINE對話後，卻未如預期止血，反而在網路引發大量批評。不少網友認為，對話中羅廷瑋的語氣過於簡短強勢，與李洋客氣回覆形成反差，留言嗆爆：「你以為你是誰？打字這麼沒禮貌啊？！家教很差」、「這種語氣是在叫小弟？」、「不知道自己水準低劣，還要Po出來給大家公審」、「好大的官威啊～」、「你還要凹下去嗎？」、「羅大委員講話真的有秋！厲害」、「越洗越黑」。