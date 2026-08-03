皮克敏手遊《Pikmin Bloom》風潮持續，台灣玩家激增的情況下，在 Threads、LINE 等社群軟體，則是頻頻出現「送優惠代碼、遊戲道具」的假消息帳號，《Pikmin Bloom》官方今（3）日透過遊戲 APP 發布「重要通知」，再次強調優惠代碼僅會透過官方管道發送，玩家請多加留意並注意防範。
《Pikmin Bloom》說明，近日在 Threads 等社群平台上，出現針對台灣玩家的詐騙案件，有不法第三方假冒官方名義，聲稱能提供「優惠代碼」或「遊戲內道具獎勵」，藉此誘導玩家將虛假的 LINE 官方帳號加入好友。
《Pikmin Bloom》強調，此類活動皆為非官方行為，與 Scopely Explore（舊 Niantic）及任天堂（Nintendo）毫無任何關聯。同時，這一連串的互動極可能是以竊取個人資料或盜取帳號為目的網路詐騙。
為了確保玩家的帳號安全，《Pikmin Bloom》也希望玩家們協助配合並注意以下事項。
📌請勿與可疑貼文或人物互動：若在 Threads 等社群平台上看到販售、交換或發放來源不明之優惠代碼的貼文或帳號，請絕對不要回覆該貼文，也不要與該帳號接觸。
📌切勿分享或輸入個人資料： 請勿將您的 Scopely Explore ID（舊 Niantic ID）、綁定帳號的驗證資訊（如 Google、Apple、任天堂帳號的登入資訊等）、密碼、電話號碼或金融帳戶資料提供給任何第三方。
📌請勿加入未經認證的 LINE 帳號： 官方舉辦的活動、贈送禮包碼或遊戲異常補償，絕對不會要求您加入另外設立且未經認證的 LINE 客服帳號。
《Pikmin Bloom》並無經營 LINE 官方帳號，國際版官方社群僅在 Instagram、YouTube、X、Facebook 等四個平台經營，中文版目前有經營 Threads 及 Instagram，帳號為「pikminbloom_tc」，以及台灣社群專區 ；官方代碼唯一的領取方式是《Pikmin Bloom》網路商店登入遊戲帳號輸入，不會要求提供手機驗證碼等個資。
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《Pikmin Bloom》強調，此類活動皆為非官方行為，與 Scopely Explore（舊 Niantic）及任天堂（Nintendo）毫無任何關聯。同時，這一連串的互動極可能是以竊取個人資料或盜取帳號為目的網路詐騙。
📌請勿與可疑貼文或人物互動：若在 Threads 等社群平台上看到販售、交換或發放來源不明之優惠代碼的貼文或帳號，請絕對不要回覆該貼文，也不要與該帳號接觸。
📌切勿分享或輸入個人資料： 請勿將您的 Scopely Explore ID（舊 Niantic ID）、綁定帳號的驗證資訊（如 Google、Apple、任天堂帳號的登入資訊等）、密碼、電話號碼或金融帳戶資料提供給任何第三方。
📌請勿加入未經認證的 LINE 帳號： 官方舉辦的活動、贈送禮包碼或遊戲異常補償，絕對不會要求您加入另外設立且未經認證的 LINE 客服帳號。
《Pikmin Bloom》並無經營 LINE 官方帳號，國際版官方社群僅在 Instagram、YouTube、X、Facebook 等四個平台經營，中文版目前有經營 Threads 及 Instagram，帳號為「pikminbloom_tc」，以及台灣社群專區 ；官方代碼唯一的領取方式是《Pikmin Bloom》網路商店登入遊戲帳號輸入，不會要求提供手機驗證碼等個資。