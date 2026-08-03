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在一個安靜且令人失望的休賽季中，金州勇士隊成為聯盟唯一沒有任何操作的球隊。許多美國媒體對此發出質疑，認為老闆拉科布（Joe Lacob）和球團正利用當家球星柯瑞（Stephen Curry）對球隊的「忠誠」，作為不採取重大補強舉措來提升奪冠機會的理由。NBA記者安東尼·歐文（Anthony Irwin）在節目《Lakers Lounge》中提出了這項犀利的觀點，並將柯瑞目前在勇士的處境與雷霸龍·詹姆斯（LeBron James）過去在洛杉磯湖人所經歷的情況進行了對比。「我發現詹姆斯之前的處境，尤其是現在柯瑞的處境，最讓人感到極度諷刺的是，拉科布居然利用柯瑞的忠誠來對付他。」歐文表示：「詹姆斯最終會說：『好吧，去他的，我走人。』但對柯瑞來說，要做到這一點困難得多。」歐文進一步解釋了柯瑞的兩難：「柯瑞想成為『終身勇士人』，同時他也想一直競爭總冠軍，直到他再也打不動為止。然而，正因為拉科布知道柯瑞寧願留在勇士，也不願去其他地方追逐冠軍，或者回到家鄉夏洛特（Charlotte）打球。因為拉科布知道他可以用這份忠誠來拿捏柯瑞，你猜怎麼著？他會繼續指示他的管理層『保持現狀』。」突然之間，柯瑞和金州勇士隊發現他們正處於十字路口。在接連錯失了詹姆斯、字母哥（Giannis Antetokounmpo）和雷納德（Kawhi Leonard）等大咖球星，且今夏未能簽下任何重量級新面孔後，勇士隊在邁向2026-27賽季的建隊方向上面臨著外界的嚴格審視。讓勇士隊2026年休賽季更引人關注的，是柯瑞即將到來的「提前續約資格」。儘管金州勇士高層有信心能達成協議，但圍繞著球隊與這位備受愛戴的當家球星未來的流言正不斷升溫。近期，柯瑞甚至與波士頓塞爾提克隊牽扯上關係，這支東區強權被視為是可能出手追求這位兩屆MVP的潛在黑馬。與此同時，有消息指出，勇士老闆拉科布現在已經將更多的心力，轉向專注於佈局「後柯瑞時代（post-Stephen Curry era）」的金州勇士。