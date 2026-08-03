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不是電機、資工！台大「生傳系」爆紅成最大黑馬

▲台大生傳系今年以522人報名、20個招生名額登上全校人氣第一，兩年內報名人數更從182人暴增至522人，成長近3倍。（圖／台灣大學提供）

跨域能力成AI時代新趨勢！黃仁勳也超看好

▲NVIDIA執行長黃仁勳日前曾指出，AI時代最重要的不只是程式能力，而是具備自然語言、邏輯思考與跨域整合能力的人才，兼具理工與人文素養將更具競爭力，也讓生傳系的崛起備受關注。（圖／路透社／達志影像）

115學年分科測驗今（3）日放榜，大考中心上午9時起開放成績查詢，考生也可透過簡訊收到通知。不少人熱議，台大今年申請入學最大亮點並非電機或資工，而是生物產業傳播暨發展學系（生傳系），共522人報名爭取20個名額，報名倍率高達26倍，成為全校最熱門科系。NVIDIA執行長黃仁勳日前也表示，AI時代更重視跨域整合、溝通與表達能力，生傳系特色正好符合未來人才趨勢，也讓這個科系成為今年招生最大黑馬。115學年分科測驗成績今日正式公布，大考中心自上午9時起開放考生查詢成績，凡報名時有填寫行動電話號碼者，也會收到大考中心發送的成績通知簡訊，並進入志願選填階段。值得注意的是，在今年大學申請入學中，台灣大學最受矚目的並非電機系、資工系，而是「生物產業傳播暨發展學系（生傳系）」。根據台大註冊組統計，今年共有522人報名，成為全校報名人數最多的科系，但僅招收20名學生，報名倍率高達26倍，最終只有62人通過第一階段篩選。相較之下，化工系有513人報名、電機系432人、醫學系223人，生傳系異軍突起，成為今年招生最大的亮點。若回顧近年招生情況，去年台大第一階段報名人數最多的是生機、生工系，今年則由生傳系躍居榜首。更誇張的是，生傳系兩年前僅有182人報名，今年卻一口氣增加至522人，報名人數成長將近3倍，成長幅度相當驚人，被視為今年申請入學的「最大黑馬」。NVIDIA執行長黃仁勳日前才接受Podcast節目《All-In》專訪，表示AI的核心已逐漸從撰寫複雜程式碼，轉向透過自然語言與AI互動，因此文科學生長期培養的表達能力、邏輯思考與需求拆解能力，反而成為AI時代最珍貴的能力之一，甚至點名英語系學生可能會是「AI時代最成功的一群」。不過，黃仁勳同時強調，真正的贏家，應同時兼具技術思維與人文素養，是兼具技術邏輯的文科生，以及擁有人文素養的理科生，跨域整合絕對是未來最重要的能力，才能在AI快速發展下維持競爭力。而高度重視跨域學習與整合能力培養的生傳系，結合傳播、農業、生物產業與行銷等多元領域，培養學生具備溝通、轉譯及整合能力，正是AI時代重視的核心技能，也因此受到更多考生關注。黃仁勳看見，未來人才需求正逐漸轉向跨域整合、溝通表達，以及將複雜資訊清楚傳遞給不同對象的能力，年度熱門科系也因此發生變化，讓今年生傳系報名人數大幅成長，逐漸朝向AI時代發展，成為升學的熱門話題。