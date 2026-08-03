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奧運屆別 賽事地點 團隊成就 個人紀錄與成就 2012 倫敦奧運 🥇 金牌 累積156分、34顆三分球 2016 里約奧運 🥇 金牌 隊史金牌戰單場最高分 2020 東京奧運 🥇 金牌 場均20.7 分，美國隊史奧運得分王 2024 巴黎奧運 🥇 金牌 成為男籃史上首位4金得主 2028（目標） 洛杉磯奧運 🎯 衝擊 5 連霸 挑戰男籃歷史唯一5金紀錄

身為美國男籃歷史上的奧運得分王，KD杜蘭特（Kevin Durant）自2012年倫敦奧運以來，陸續在里約、東京及巴黎完成金牌4連霸霸業。雖然外界普遍認為他已功成身退，但杜蘭特對代表國家隊出征仍抱持極高熱情，根據最新消息，杜蘭特已經表態願意參加2028年洛杉磯奧運，這將是他第五度參與盛會，若再奪金，將成為史上唯一奧運籃球五金球星。面對媒體關心是否會出戰2028年在地主國舉辦的洛杉磯奧運，杜蘭特強調，最終決定權在於美國男籃總經理希爾（Grant Hill）與教練團：「這取決於 希爾以及國家隊的整體規劃。我會持續維持好自己的狀態，並希望屆時能接到徵召電話；畢竟美國有太多頂尖球員值得獲得這個機會了。」杜蘭特同時也表明，他絕不希望僅憑過往輝煌紀錄拿到「榮譽保障名額」，而是要靠著賽場上的實際高水準發揮，光明正大地贏得12分之1個名額。2028年洛杉磯奧運登場時，杜蘭特將滿39歲，儘管屆時美國隊預計將由愛德華茲（Anthony Edwards）、班切羅（Paolo Banchero）等新世代接班主導，但杜蘭特無與倫比的投射天賦與豐富的 FIBA 國際賽經驗，依然被視為隊中不可或缺的頂級戰力。