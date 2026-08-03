身為美國男籃歷史上的奧運得分王，KD杜蘭特（Kevin Durant）自2012年倫敦奧運以來，陸續在里約、東京及巴黎完成金牌4連霸霸業。雖然外界普遍認為他已功成身退，但杜蘭特對代表國家隊出征仍抱持極高熱情，根據最新消息，杜蘭特已經表態願意參加2028年洛杉磯奧運，這將是他第五度參與盛會，若再奪金，將成為史上唯一奧運籃球五金球星。
杜蘭特有意參戰奧運 強調不想靠「榮譽名額」入選
面對媒體關心是否會出戰2028年在地主國舉辦的洛杉磯奧運，杜蘭特強調，最終決定權在於美國男籃總經理希爾（Grant Hill）與教練團：「這取決於 希爾以及國家隊的整體規劃。我會持續維持好自己的狀態，並希望屆時能接到徵召電話；畢竟美國有太多頂尖球員值得獲得這個機會了。」
杜蘭特同時也表明，他絕不希望僅憑過往輝煌紀錄拿到「榮譽保障名額」，而是要靠著賽場上的實際高水準發揮，光明正大地贏得12分之1個名額。
杜蘭特屆時將滿39歲 無解投射仍是國際賽最強武器
2028年洛杉磯奧運登場時，杜蘭特將滿39歲，儘管屆時美國隊預計將由愛德華茲（Anthony Edwards）、班切羅（Paolo Banchero）等新世代接班主導，但杜蘭特無與倫比的投射天賦與豐富的 FIBA 國際賽經驗，依然被視為隊中不可或缺的頂級戰力。
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面對媒體關心是否會出戰2028年在地主國舉辦的洛杉磯奧運，杜蘭特強調，最終決定權在於美國男籃總經理希爾（Grant Hill）與教練團：「這取決於 希爾以及國家隊的整體規劃。我會持續維持好自己的狀態，並希望屆時能接到徵召電話；畢竟美國有太多頂尖球員值得獲得這個機會了。」
杜蘭特同時也表明，他絕不希望僅憑過往輝煌紀錄拿到「榮譽保障名額」，而是要靠著賽場上的實際高水準發揮，光明正大地贏得12分之1個名額。
杜蘭特屆時將滿39歲 無解投射仍是國際賽最強武器
2028年洛杉磯奧運登場時，杜蘭特將滿39歲，儘管屆時美國隊預計將由愛德華茲（Anthony Edwards）、班切羅（Paolo Banchero）等新世代接班主導，但杜蘭特無與倫比的投射天賦與豐富的 FIBA 國際賽經驗，依然被視為隊中不可或缺的頂級戰力。
|奧運屆別
|賽事地點
|團隊成就
|個人紀錄與成就
|2012
|倫敦奧運
|🥇 金牌
|累積156分、34顆三分球
|2016
|里約奧運
|🥇 金牌
|隊史金牌戰單場最高分
|2020
|東京奧運
|🥇 金牌
|場均20.7 分，美國隊史奧運得分王
|2024
|巴黎奧運
|🥇 金牌
|成為男籃史上首位4金得主
|2028（目標）
|洛杉磯奧運
|🎯 衝擊 5 連霸
|挑戰男籃歷史唯一5金紀錄
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