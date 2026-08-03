2026年美國職棒大聯盟（MLB）交易大限進入最後倒數。根據MLB官方公告，本屆截止時間訂於美東時間8月3日（週一）晚間6點，換算台灣時間為8月4日（週二）上午6點整，超過這個時間，各隊40人名單球員便全面封關，不得再進行交易。目前最大宗交易已由洛杉磯道奇完成，以三人包裹從老虎換來兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）。不過，先發投手市場仍有多名大咖待價而沽，野手市場同樣暗潮洶湧，最後幾小時仍可能出現震撼彈。《NOWNEWS》以下為讀者整理本屆交易大限完整懶人包。
🟡 本文重點摘要
📍 2026年MLB交易大限基本資訊
📍 截止後還能交易嗎？規則一次看懂
📍 已確定交易名單
📍 先發投手市場：仍在觀望的大咖
📍 野手市場：最後時刻的震撼焦點
📍 遊騎兵變數：兩大冠軍名將是否出走？
2026年MLB交易大限基本資訊
截止後還能交易嗎？ 規則一次看懂
Q：台灣時間上午6點後還會有交易消息嗎？
有可能。只要雙方在美東時間晚間6點（台灣時間上午6點）前談妥協議，交易就有效成立，但文件處理或消息公布有時會稍有延遲。因此，台灣球迷即使到了截止時間之後，仍可能看到最後幾筆壓哨交易陸續曝光。
Q：截止後完全不能交易了嗎？
40人名單球員封關，但不在40人名單內的小聯盟球員仍可在截止日後被交易。不過，若要代表新球隊出賽季後賽，這些球員必須在美國時間8月31日前加入新球隊體系。
Q：為什麼現在只有一個截止日，過去還有第二階段交易？
2019年以前，球員通過讓渡程序後，仍可能在8月轉隊，形成所謂「第二階段交易」。但大聯盟隨後取消這套制度，改為單一截止日，因此現在不會再出現交易大限後補強的情況。
Q：為什麼今年截止日訂在8月3日，而不是以往常見的7月31日？
根據MLB官方公告，2022至2026年勞資協議授權聯盟在7月28日至8月3日之間彈性設定截止日。今年MLB選擇8月3日的理由之一，是確保截止時間點在當日所有比賽開打之後（當天八場比賽均在美東時間晚間6點40分後才開打），避免交易在賽事進行中突然生效造成混亂。
已確定交易名單
截至截止日前，本屆已完成的重要交易如下：
先發投手市場：仍在觀望的大咖
截止前，先發投手市場仍有以下名字受到密切追蹤：
🔴 格林（Hunter Greene）｜辛辛那提紅人
火球右投，本賽季狀態出色，被多支爭冠隊列為補強優先目標。美媒形容格林被交易的機率「五五波」，紅人正在衡量是否要出售這名未來核心資產。
🟡 德特梅斯（Reid Detmers）｜洛杉磯天使
左投先發，天使同時開出內野手內托（Zach Neto）的報價，球隊預計將在截止前釋出至少兩名主力。
⚪ 柯比（George Kirby）｜西雅圖水手
ESPN報導，多支球隊已與水手接觸，消息人士表示水手有意讓柯比轉隊，但水手同時也在聆聽其他先發卡斯提歐、漢考克等人的報價，整體布局仍有變數。
🔵 雷伊（Robbie Ray）｜舊金山巨人
資深左投，巨人持續開放聆聽報價中。
🟠 邁茲（Casey Mize）｜底特律老虎
老虎賣掉史庫柏後，外界聚焦邁茲是否跟進。老虎方面態度謹慎，若未收到足夠籌碼，邁茲仍可能留隊繼續衝刺外卡。
野手市場：最後時刻的震撼焦點
🔴 內托（Zach Neto）｜天使游擊手
波士頓紅襪持續追求，談判核心為天使要求以大聯盟百大新秀阿里亞斯（Franklin Arias）為交易包裹主角。紅襪今年上半球季締造15連勝，由賣家轉型為積極買家，游擊線補強成為最迫切需求。
🟠 拉契曼（Adley Rutschman）｜巴爾的摩金鶯捕手
金鶯今年成績不如預期，管理層開始考慮大幅重整。一名高層主管透露，金鶯「有意出售」拉契曼，另有兩名業界人士將交易成局機率估為60%，是野手市場最大震撼彈。拉契曼合約控制權延伸至2027年，對爭冠隊極具吸引力。
🔵 阿拉耶茲（Luis Arraez）｜舊金山巨人二壘手
高接觸率打者，多隊表態興趣，巨人正在觀望合適報價。
🟡 阿羅薩雷納（Randy Arozarena）｜西雅圖水手外野手
水手已開始聆聽阿羅薩雷納的報價，是截止前值得持續追蹤的交易話題之一。
遊騎兵變數：兩大冠軍名將是否出走？
截止日前最大的不確定性來自德州遊騎兵。球隊近期吞下五連敗，戰績滑落至55勝57敗，美媒指出管理層正由買家轉為賣家，甚至傳出有意聆聽德葛隆（Jacob deGrom）與席格（Corey Seager）的交易報價。
兩人都是2023年世界大賽冠軍核心成員，但此案成交難度極高——兩人均擁有拒絕交易權（No-Trade Clause），加上剩餘合約金額龐大，對接手球隊是沉重財務負擔。儘管如此，只要遊騎兵正式開放議價，就可能牽動整個交易大限的最後走向，是今日截止前最值得關注的劇情。
※本文截止時間資訊以MLB官方公告為準。交易大限相關消息瞬息萬變，最後壓哨交易可能持續至台灣時間8月4日上午6點後才陸續曝光，請讀者持續關注最新動態。
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📍 2026年MLB交易大限基本資訊
📍 截止後還能交易嗎？規則一次看懂
📍 已確定交易名單
📍 先發投手市場：仍在觀望的大咖
📍 野手市場：最後時刻的震撼焦點
📍 遊騎兵變數：兩大冠軍名將是否出走？
2026年MLB交易大限基本資訊
|項目
|內容
|截止時間（美東）
|2026年8月3日（週一）晚間6:00
|截止時間（台灣）
|2026年8月4日（週二）上午6:00
|適用範圍
|各隊40人名單球員
|交易大限後
|40人名單球員不得再被交易
|小聯盟球員
|截止後仍可交易，但須在8月31日前加入新球隊體系方可參加季後賽
|壓哨交易
|台灣時間上午6點後仍可能陸續公布，但協議須在截止前完成
|本屆最大交易
|道奇從老虎換來賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal）
Q：台灣時間上午6點後還會有交易消息嗎？
有可能。只要雙方在美東時間晚間6點（台灣時間上午6點）前談妥協議，交易就有效成立，但文件處理或消息公布有時會稍有延遲。因此，台灣球迷即使到了截止時間之後，仍可能看到最後幾筆壓哨交易陸續曝光。
Q：截止後完全不能交易了嗎？
40人名單球員封關，但不在40人名單內的小聯盟球員仍可在截止日後被交易。不過，若要代表新球隊出賽季後賽，這些球員必須在美國時間8月31日前加入新球隊體系。
Q：為什麼現在只有一個截止日，過去還有第二階段交易？
2019年以前，球員通過讓渡程序後，仍可能在8月轉隊，形成所謂「第二階段交易」。但大聯盟隨後取消這套制度，改為單一截止日，因此現在不會再出現交易大限後補強的情況。
Q：為什麼今年截止日訂在8月3日，而不是以往常見的7月31日？
根據MLB官方公告，2022至2026年勞資協議授權聯盟在7月28日至8月3日之間彈性設定截止日。今年MLB選擇8月3日的理由之一，是確保截止時間點在當日所有比賽開打之後（當天八場比賽均在美東時間晚間6點40分後才開打），避免交易在賽事進行中突然生效造成混亂。
截至截止日前，本屆已完成的重要交易如下：
|交易球員
|原球隊 → 新球隊
|代價（送出）
|史庫柏（Tarik Skubal）先發投手
|老虎 → 道奇
|萊恩（River Ryan）、霍普（Zyhir Hope）、史密斯（Brady Smith）
|佩拉塔（Freddy Peralta）先發投手
|大都會 → 光芒
|史密斯（Aidan Smith）、吉爾希爾（Gary Gill Hill）、皮特雷（Émilien Pitre）
|高斯曼（Kevin Gausman）先發投手
|藍鳥 → 小熊
|待公布
|卡斯提歐（Luis Castillo）先發投手
|水手 → 白襪
|多明格茲（Seranthony Domínguez）、瓊斯（Nolan Jones）、史密斯（Boston Smith）
|賈西亞（Luis García Jr.）內野手
|國民 → 洋基
|葛雷布（Ben Grable）、克魯茲（Yovanny Cruz）、柏德（Jake Bird）、西伯特（Jack Cebert）
|湯瑪斯（Lane Thomas）＋法爾特（Bailey Falter）外野手/投手
|皇家 → 勇士
|布朗（Lucas Braun）、霍頓（Carter Holton）
截止前，先發投手市場仍有以下名字受到密切追蹤：
🔴 格林（Hunter Greene）｜辛辛那提紅人
火球右投，本賽季狀態出色，被多支爭冠隊列為補強優先目標。美媒形容格林被交易的機率「五五波」，紅人正在衡量是否要出售這名未來核心資產。
🟡 德特梅斯（Reid Detmers）｜洛杉磯天使
左投先發，天使同時開出內野手內托（Zach Neto）的報價，球隊預計將在截止前釋出至少兩名主力。
⚪ 柯比（George Kirby）｜西雅圖水手
ESPN報導，多支球隊已與水手接觸，消息人士表示水手有意讓柯比轉隊，但水手同時也在聆聽其他先發卡斯提歐、漢考克等人的報價，整體布局仍有變數。
🔵 雷伊（Robbie Ray）｜舊金山巨人
資深左投，巨人持續開放聆聽報價中。
🟠 邁茲（Casey Mize）｜底特律老虎
老虎賣掉史庫柏後，外界聚焦邁茲是否跟進。老虎方面態度謹慎，若未收到足夠籌碼，邁茲仍可能留隊繼續衝刺外卡。
🔴 內托（Zach Neto）｜天使游擊手
波士頓紅襪持續追求，談判核心為天使要求以大聯盟百大新秀阿里亞斯（Franklin Arias）為交易包裹主角。紅襪今年上半球季締造15連勝，由賣家轉型為積極買家，游擊線補強成為最迫切需求。
🟠 拉契曼（Adley Rutschman）｜巴爾的摩金鶯捕手
金鶯今年成績不如預期，管理層開始考慮大幅重整。一名高層主管透露，金鶯「有意出售」拉契曼，另有兩名業界人士將交易成局機率估為60%，是野手市場最大震撼彈。拉契曼合約控制權延伸至2027年，對爭冠隊極具吸引力。
🔵 阿拉耶茲（Luis Arraez）｜舊金山巨人二壘手
高接觸率打者，多隊表態興趣，巨人正在觀望合適報價。
🟡 阿羅薩雷納（Randy Arozarena）｜西雅圖水手外野手
水手已開始聆聽阿羅薩雷納的報價，是截止前值得持續追蹤的交易話題之一。
遊騎兵變數：兩大冠軍名將是否出走？
截止日前最大的不確定性來自德州遊騎兵。球隊近期吞下五連敗，戰績滑落至55勝57敗，美媒指出管理層正由買家轉為賣家，甚至傳出有意聆聽德葛隆（Jacob deGrom）與席格（Corey Seager）的交易報價。
兩人都是2023年世界大賽冠軍核心成員，但此案成交難度極高——兩人均擁有拒絕交易權（No-Trade Clause），加上剩餘合約金額龐大，對接手球隊是沉重財務負擔。儘管如此，只要遊騎兵正式開放議價，就可能牽動整個交易大限的最後走向，是今日截止前最值得關注的劇情。