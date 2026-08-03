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📍 2026年MLB交易大限基本資訊

📍 截止後還能交易嗎？規則一次看懂

📍 已確定交易名單

📍 先發投手市場：仍在觀望的大咖

📍 野手市場：最後時刻的震撼焦點

📍 遊騎兵變數：兩大冠軍名將是否出走？

項目 內容 截止時間（美東） 2026年8月3日（週一）晚間6:00 截止時間（台灣） 2026年8月4日（週二）上午6:00 適用範圍 各隊40人名單球員 交易大限後 40人名單球員不得再被交易 小聯盟球員 截止後仍可交易，但須在8月31日前加入新球隊體系方可參加季後賽 壓哨交易 台灣時間上午6點後仍可能陸續公布，但協議須在截止前完成 本屆最大交易 道奇從老虎換來賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal）

▲德葛隆（Jacob deGrom）隨著遊騎兵戰績下滑傳出可能進入交易市場，成為最後階段最大變數。（圖／美聯社／達志影像）

交易球員 原球隊 → 新球隊 代價（送出） 史庫柏（Tarik Skubal）先發投手 老虎 → 道奇 萊恩（River Ryan）、霍普（Zyhir Hope）、史密斯（Brady Smith） 佩拉塔（Freddy Peralta）先發投手 大都會 → 光芒 史密斯（Aidan Smith）、吉爾希爾（Gary Gill Hill）、皮特雷（Émilien Pitre） 高斯曼（Kevin Gausman）先發投手 藍鳥 → 小熊 待公布 卡斯提歐（Luis Castillo）先發投手 水手 → 白襪 多明格茲（Seranthony Domínguez）、瓊斯（Nolan Jones）、史密斯（Boston Smith） 賈西亞（Luis García Jr.）內野手 國民 → 洋基 葛雷布（Ben Grable）、克魯茲（Yovanny Cruz）、柏德（Jake Bird）、西伯特（Jack Cebert） 湯瑪斯（Lane Thomas）＋法爾特（Bailey Falter）外野手/投手 皇家 → 勇士 布朗（Lucas Braun）、霍頓（Carter Holton）

▲內托（Zach Neto）受到紅襪積極追求，天使則要求以頂級游擊新秀作為交易包核心。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美國職棒大聯盟（MLB）交易大限進入最後倒數。根據MLB官方公告，本屆截止時間訂於美東時間8月3日（週一）晚間6點，換算台灣時間為8月4日（週二）上午6點整，超過這個時間，各隊40人名單球員便全面封關，不得再進行交易。目前最大宗交易已由洛杉磯道奇完成，以三人包裹從老虎換來兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）。不過，先發投手市場仍有多名大咖待價而沽，野手市場同樣暗潮洶湧，最後幾小時仍可能出現震撼彈。《NOWNEWS》以下為讀者整理本屆交易大限完整懶人包。有可能。只要雙方在美東時間晚間6點（台灣時間上午6點）前談妥協議，交易就有效成立，但文件處理或消息公布有時會稍有延遲。因此，台灣球迷即使到了截止時間之後，仍可能看到最後幾筆壓哨交易陸續曝光。40人名單球員封關，但不在40人名單內的小聯盟球員仍可在截止日後被交易。不過，若要代表新球隊出賽季後賽，這些球員必須在美國時間8月31日前加入新球隊體系。2019年以前，球員通過讓渡程序後，仍可能在8月轉隊，形成所謂「第二階段交易」。但大聯盟隨後取消這套制度，改為單一截止日，因此現在不會再出現交易大限後補強的情況。根據MLB官方公告，2022至2026年勞資協議授權聯盟在7月28日至8月3日之間彈性設定截止日。今年MLB選擇8月3日的理由之一，是確保截止時間點在當日所有比賽開打之後（當天八場比賽均在美東時間晚間6點40分後才開打），避免交易在賽事進行中突然生效造成混亂。截至截止日前，本屆已完成的重要交易如下：截止前，先發投手市場仍有以下名字受到密切追蹤：火球右投，本賽季狀態出色，被多支爭冠隊列為補強優先目標。美媒形容格林被交易的機率「五五波」，紅人正在衡量是否要出售這名未來核心資產。左投先發，天使同時開出內野手內托（Zach Neto）的報價，球隊預計將在截止前釋出至少兩名主力。ESPN報導，多支球隊已與水手接觸，消息人士表示水手有意讓柯比轉隊，但水手同時也在聆聽其他先發卡斯提歐、漢考克等人的報價，整體布局仍有變數。資深左投，巨人持續開放聆聽報價中。老虎賣掉史庫柏後，外界聚焦邁茲是否跟進。老虎方面態度謹慎，若未收到足夠籌碼，邁茲仍可能留隊繼續衝刺外卡。波士頓紅襪持續追求，談判核心為天使要求以大聯盟百大新秀阿里亞斯（Franklin Arias）為交易包裹主角。紅襪今年上半球季締造15連勝，由賣家轉型為積極買家，游擊線補強成為最迫切需求。金鶯今年成績不如預期，管理層開始考慮大幅重整。一名高層主管透露，金鶯「有意出售」拉契曼，另有兩名業界人士將交易成局機率估為60%，是野手市場最大震撼彈。拉契曼合約控制權延伸至2027年，對爭冠隊極具吸引力。高接觸率打者，多隊表態興趣，巨人正在觀望合適報價。水手已開始聆聽阿羅薩雷納的報價，是截止前值得持續追蹤的交易話題之一。截止日前最大的不確定性來自德州遊騎兵。球隊近期吞下五連敗，戰績滑落至55勝57敗，美媒指出管理層正由買家轉為賣家，甚至傳出有意聆聽德葛隆（Jacob deGrom）與席格（Corey Seager）的交易報價。兩人都是2023年世界大賽冠軍核心成員，但此案成交難度極高——兩人均擁有，加上剩餘合約金額龐大，對接手球隊是沉重財務負擔。儘管如此，只要遊騎兵正式開放議價，就可能牽動整個交易大限的最後走向，是今日截止前最值得關注的劇情。