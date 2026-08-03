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看演唱會卻得提早離場趕車？台中巨蛋與水湳經貿園區等大型展演場館正如火如荼規劃中，市議員施志昌今（3）日質詢表示，「甲安埔」（大甲、外埔、大安）地區因缺乏直達大眾運輸，居民與學生參加晚間活動時常面臨「有去難回」的窘境，不僅觀賞體驗被打折，更造成家長接送負擔，要求市府盡速規劃專屬接駁路線。施志昌說，目前甲安埔地區缺乏直達水湳的大眾運輸工具，鄉親前往市區僅能仰賴需轉乘的154路或157路公車。然而，大型球賽或演唱會經常於晚間10點後才結束，仰賴大眾運輸的民眾為了趕搭末班車，往往被迫提早離場，甚至錯過精彩的安可曲，這對海線居民極不公平。施志昌直言「票價已非主要門檻，交通才是最大的剝奪」。許多學生辛苦存錢買票看表演，卻因散場無車可搭，必須仰賴家長深夜從甲安埔開車到水湳接送。這不僅讓海線學子花了同樣的門票錢卻得縮短觀賞時間，更造成家長沉重的接送負擔。施志昌以跨年晚會為例，市府雖規劃多條公車路線延後收班，但檢視路線卻發現「沒有一班車能回到大甲、外埔與大安」，海線在大型活動疏運中形同隱形。面對未來捷運路網也未能涵蓋北臺中，他強力要求交通局必須提出具體解方，例如於大型活動散場時加開直達海線的專車，或規劃專屬的「甲安埔活動接駁車」，還給海線居民平等的藝文與運動參與權。對此，市長盧秀燕回應表示，甲安埔鄉親的權益與年輕學子的交通安全確實不應被犧牲。她承諾，從今年的跨年晚會開始，市府將規劃延駛至甲安埔的公車班次，其他面臨相似交通困境的區域也會一併納入考量。此外，未來若為民間舉辦的表演或賽事，市府也會要求主辦單位提出完善的交通維持計畫，以確保民眾的接駁無虞。