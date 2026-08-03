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台股今（3日）開低震盪後逐步回穩，指數終場上漲266.66點，以43386.41點作收，漲幅0.62％，成交金額8445.31億元。盤面上記憶體族群表現強勁，多檔個股攻上漲停，惟權值王台積電逆勢走弱，終場下跌55元。美股前一交易日4大指數全面收紅，不過台股早盤受到賣壓影響，以42707.08點開出，大跌339.33點，隨後買盤進場，指數震盪走高，盤中最高來到43784.19點、最低下探42780.42點，終場收復失土，翻紅上漲。台積電（2330）終場下跌55元，收在2370元，跌幅2.27％；鴻海（2317）上漲2.5元，收253元；聯發科（2454）大漲355元，收3910元。今日漲幅前5名個股中，記憶體相關個股表現突出。川湖（2059）上漲785元，漲幅10％；晶豪科（3006）上漲18元，漲幅10％；華邦電（2344）上漲13元，漲幅10％；日電貿（3090）上漲12.5元，漲幅10％；泰碩（3338）上漲5.8元，漲幅10％。台股今日呈現開低走高格局，市場資金持續聚焦AI供應鏈與記憶體族群，後續仍需觀察外資動向及權值股表現。