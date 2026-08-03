我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張凌赫一家三口的合照曝光，涉及非公眾人物隱私，照片經過馬賽克處理。（圖／翻攝自微博）

中國男星張凌赫今年3月以古裝劇《逐玉》現象級爆紅，幾乎每天都會登上微博熱搜榜，近日網路上流傳張凌赫一家三口的合照，男神俊俏五官遺傳自高顏值的媽媽，190公分身高則像身材高䠷的爸爸，引起大批網友熱議。瘋傳的全家福中，張凌赫著黑色襯衫搭配長褲，身形俐落，站在他右邊的父親幾乎快跟兒子一樣高，母親穿深色套裝流露一絲貴氣，面貌古典又深邃，張凌赫明顯遺傳媽媽的桃花眼、高挺鼻梁及柔和的面部輪廓。張凌赫曾經在節目中說過，媽媽身高165公分，爸爸186公分，「我長得像我媽，身高像我爸，然後我皮膚還像我爸，我爸比較白，我媽還比較黑」，網友看了照片紛紛表示：「基因確實絕」、「家人顏值都好高啊」、「果然好像兒子帥，就得媽媽好看！」該張合照的來源傳出是網友未經張凌赫雙親同意，而從其社群平台擅自取用而公開，由於張凌赫爸媽並非公眾人物，涉及素人的隱私權，目前網路上流竄的照片都已經過馬賽克處理，張凌赫過去也說自己相當重視家人的隱私，希望大眾將目光聚焦在他的戲劇作品與演藝表現上，其父母只是一般人，應該享有不受公眾過度打擾的正常生活。