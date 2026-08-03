蘋果秋季發表會傳出可能再添神祕新品，除了預計亮相的iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及首款摺疊iPhone，最新消息指出，蘋果正在加速開發配備相機的AirPods，其中一款產品已出現在iOS 27測試版程式碼內，傳聞最快可能在今年9月登場，相機版AirPods主要用途是擷取環境資訊，提供給Siri及「視覺智慧」（Visual Intelligence）功能進行分析。
《彭博》記者Mark Gurman指出，蘋果內部目前至少同步開發兩款配備相機的AirPods，分別使用B790及B798作為產品代號，兩款產品的開發進度與上市時間並不相同。
相機版AirPods有兩款最快9月亮相
最早曝光的相機版AirPods代號為B798，原先傳出預計在2026年推出，但後續時程延後，目前仍以2027年上市為目標，推測可能是功能較完整或定位更高階的版本。不過，另有一款代號為B790的產品，開發進度似乎更快，相關產品代碼已被開發人員在iOS 27測試版2中發現，最快可能在今年內登場。若蘋果按照傳統秋季新品發表時程，B790不排除在9月與iPhone 18 Pro系列同場亮相。
耳機相機主打「視覺智慧」
相機版AirPods搭載的鏡頭，主要用途並非拍照或錄影，而是擷取低解析度的環境資訊，提供給Siri及「視覺智慧」（Visual Intelligence）功能進行分析，讓AI助理能理解使用者眼前的物品、文字及周遭環境。例如，使用者配戴耳機走進廚房後，可直接詢問Siri眼前食材能做什麼料理；外出時，也可能透過相機辨識街道、招牌或障礙物，提供導航及即時環境說明，讓使用者不必拿出iPhone鏡頭，也能使用視覺智慧功能。
耳機柄可能加入LED提醒避免偷拍疑慮
外型方面，相機版AirPods可能延續AirPods Pro的入耳式設計，但為了容納鏡頭與感測元件，耳機柄可能比現有AirPods Pro更長。由於穿戴式相機容易引發偷拍及個人隱私疑慮，傳聞蘋果也會在耳機上加入小型LED指示燈。當相機正在擷取資訊，或將視覺資料傳送至雲端處理時，燈號便會亮起，提醒周遭民眾裝置正在運作。
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最早曝光的相機版AirPods代號為B798，原先傳出預計在2026年推出，但後續時程延後，目前仍以2027年上市為目標，推測可能是功能較完整或定位更高階的版本。不過，另有一款代號為B790的產品，開發進度似乎更快，相關產品代碼已被開發人員在iOS 27測試版2中發現，最快可能在今年內登場。若蘋果按照傳統秋季新品發表時程，B790不排除在9月與iPhone 18 Pro系列同場亮相。
耳機相機主打「視覺智慧」
相機版AirPods搭載的鏡頭，主要用途並非拍照或錄影，而是擷取低解析度的環境資訊，提供給Siri及「視覺智慧」（Visual Intelligence）功能進行分析，讓AI助理能理解使用者眼前的物品、文字及周遭環境。例如，使用者配戴耳機走進廚房後，可直接詢問Siri眼前食材能做什麼料理；外出時，也可能透過相機辨識街道、招牌或障礙物，提供導航及即時環境說明，讓使用者不必拿出iPhone鏡頭，也能使用視覺智慧功能。
耳機柄可能加入LED提醒避免偷拍疑慮
外型方面，相機版AirPods可能延續AirPods Pro的入耳式設計，但為了容納鏡頭與感測元件，耳機柄可能比現有AirPods Pro更長。由於穿戴式相機容易引發偷拍及個人隱私疑慮，傳聞蘋果也會在耳機上加入小型LED指示燈。當相機正在擷取資訊，或將視覺資料傳送至雲端處理時，燈號便會亮起，提醒周遭民眾裝置正在運作。