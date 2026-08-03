1名曾因涉嫌性犯罪，在韓國接受調查、最終獲緩不起訴處分的中國裔澳洲籍企業家，雖然投入338億韓元（約合新台幣約7.6億），在濟州島推動觀光開發計畫，仍遭韓國政府拒絕入境。當地法院近日判決認定，先前政府基於維護公共安全，做出的入境限制，並無違法之處，駁回當事人提出的撤銷訴訟。
根據韓國《東亞日報》報導，這名企業家原為中國籍，2025年取得澳洲國籍，他在濟州島投資約338億韓元，購入土地並規劃興建住宿及度假設施，是當地大型的外資投資案之一。
不過，大約在8年前，他曾涉嫌利用職務，猥褻1名韓國女性，雖然當時檢方做出緩起訴處分，但仁川國際機場出入境管理處認為，其犯罪紀錄已符合《出入境管理法》所定的、可能危害公共安全及善良風俗的情形，因此決定限制其入境。
不服氣的男商人因而提起上訴，主張事情已經超過8年，期間他也沒有再涉及任何犯罪，亦無再犯風險。此外，他還在韓國投入巨額資金，有助於帶動濟州島觀光與地方經濟，不應再為了過往案件，被持續禁止入境。
首爾行政法院第7行政庭日前裁定，維持對該名商人的入境限制措施，強調性犯罪會影響公共安全、社會秩序，即使當事人曾獲緩起訴處分，主管機關仍可依法綜合評估是否限制入境，若僅僅因為對方有投資或經濟貢獻，就放寬入境限制，那麼維護公共安全和法治的功能就可能受到削弱。
法院也補充道，若當事人日後按照規定，向韓國駐外使領館申請解除限制，或等限制期間屆滿，也符合相關法定條件，仍可依法再次申請入境。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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不過，大約在8年前，他曾涉嫌利用職務，猥褻1名韓國女性，雖然當時檢方做出緩起訴處分，但仁川國際機場出入境管理處認為，其犯罪紀錄已符合《出入境管理法》所定的、可能危害公共安全及善良風俗的情形，因此決定限制其入境。
不服氣的男商人因而提起上訴，主張事情已經超過8年，期間他也沒有再涉及任何犯罪，亦無再犯風險。此外，他還在韓國投入巨額資金，有助於帶動濟州島觀光與地方經濟，不應再為了過往案件，被持續禁止入境。
首爾行政法院第7行政庭日前裁定，維持對該名商人的入境限制措施，強調性犯罪會影響公共安全、社會秩序，即使當事人曾獲緩起訴處分，主管機關仍可依法綜合評估是否限制入境，若僅僅因為對方有投資或經濟貢獻，就放寬入境限制，那麼維護公共安全和法治的功能就可能受到削弱。
法院也補充道，若當事人日後按照規定，向韓國駐外使領館申請解除限制，或等限制期間屆滿，也符合相關法定條件，仍可依法再次申請入境。
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