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福岡軟銀鷹20歲台灣火球男張峻瑋，升格支配下球員後首度在二軍登板，面對歐力士先發6局僅被敲3支安打、失1分，最快球速來到156公里，幫助球隊以13：1大勝。張峻瑋賽後平靜表示，改披17號球衣後的心情「和平常一樣」，但這場穩定內容，已讓他距離一軍舞台更近一步，但未來上一軍的課題在於如何加強決勝球威力，才有辦法快速搶下出局數。張峻瑋首局遭遇亂流，接連被敲安打失掉1分，但他很快找回節奏，之後即使讓打者上壘，也沒有再讓歐力士擴大攻勢。張峻瑋賽後認為，第2局以後的危機處理是此役最大收穫，顯示他不只依靠球速壓制，也逐漸學會在壘上有人時控制情緒與投球節奏。唯一讓他不滿意的，是6局面對首名打者投出四壞球。張峻瑋坦言，該打席的投球節奏並不理想，這也成為本場主要反省。對準備挑戰一軍的年輕投手而言，能否減少先頭打者上壘、在球數落後時維持動作品質，將直接影響他能否在更高強度的比賽中穩定吃下局數。軟銀二軍監督齊藤和巳指出，張峻瑋在取得2好球優勢後，決勝球有時會偏高；使用變化球搶好球時，投球動作也偶爾變得鬆散。這代表他目前已具備壓制二軍打者的球威，但在出手一致性與終結打席的能力上，仍有需要修正之處。投手農場統括協調員川越英隆則肯定張峻瑋整體表現穩定，但希望他更積極使用直球攻擊打者，同時提高揮空率。張峻瑋的優勢就是超過150公里的快速球，若能在好球帶內更大膽出手，再搭配穩定的變化球軌跡，他在一軍面對打者時才有能力快速搶下出局數。軟銀監督小久保裕紀先前透露，球團原本考慮給張峻瑋一軍先發機會，但隨著投手調度計畫改變，也可能先將他拉上一軍擔任長中繼。對年僅20歲的張峻瑋而言，長中繼不代表失去先發定位，反而能讓他在較低壓力下累積面對一軍打者的經驗。張峻瑋7月27日與軟銀簽下支配下合約，並於7月30日正式完成登錄，背號從153號改為17號；升格前二軍10場投出4勝1敗、防禦率2.81。