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效力日本職棒福岡軟銀鷹的台灣投手徐若熙，在7月接受腰椎椎間盤突出手術後，今（3）日正式恢復傳接球訓練，這也是術後首次投球。徐若熙今日接受《西日本新聞》訪問時表示，身體恢復狀況比預期更順利，「比想像中還要能正常投球」，並喊話希望能盡快回到一軍，替球隊貢獻戰力。徐若熙是在6月24日對陣歐力士猛牛隊的比賽前，因突發腰部不適而緊急跳過先發。經過醫療團隊詳細檢查後，於7月15日接受了「右側第五腰椎至薦椎椎間盤突出全內視鏡摘除手術」。儘管當時醫療團隊評估需要2至3個月的時間才能完全恢復競技狀態，但徐若熙展現了驚人的恢復速度。今日在福岡PayPay巨蛋的投手群練習結束後，徐若熙隨即踏上球場進行了約10分鐘的傳接球訓練。由於距離手術僅過去約半個月的時間，能有如此順暢的投球動作，讓現場媒體與教練團大為驚喜。看到自己的投球狀況，徐若熙臉上滿是開朗的神情：「比我原本想像的還要順暢許多。」他同時表達了強烈想復出的企圖心：「希望哪怕是多提前一天也好，希望能盡快回到場上，重新成為球隊的戰力。」若徐若熙的復健進度持續保持這樣的節奏，不僅有極高機會在本季末順利復出，更將在軟銀鷹隊衝刺季後賽與日本一總冠軍的關鍵時刻，為投手陣型注入一劑至關重要的強心針。