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▲ 高雄市政府於首爾舉辦「高雄觀光推廣會」，農業局設置高雄農村旅遊展區，向韓國旅遊業者介紹特色遊程、農特產品及農村體驗內容，現場交流熱絡。（圖／高市府農業局提供）

▲拜會韓國旅行業協會（KATA）嶺南支會及Nanum tour，與韓國旅遊業界交流高雄農村旅遊產品包裝、踩線合作及送客機制，共同拓展韓國來臺旅遊市場。（圖／高市府農業局提供）

為提升高雄農村旅遊在東北亞市場的國際能見度，高市府農業局攜手觀光局、青年局、高雄市旅行商業同業公會、高雄市旅館公會等多家業者，赴韓國首爾及釜山，於7月27日至8月1日展開為期6天的觀光交流與推廣行程。此行於7月29日在首爾舉辦高雄觀光推廣會，農業局以高雄農遊為推廣核心，向韓國旅遊業者介紹高雄兼具農業、生態、人文、食農教育與在地體驗的農村旅遊內容，並透過業界交流、媒體互動及城市拜會，積極爭取韓國旅客走進高雄農村。農業局表示，本次首爾推廣會現場展示高雄農村特色遊程、社區故事及優質農特產品，並向與會業者說明採果體驗、農村餐桌、茶席品茗、漁村生態、手作DIY及食農教育等遊程內容，呈現「從產地到餐桌、從文化到體驗」的高雄農遊魅力。透過面對面交流，韓國旅遊業界更深入認識高雄不只有港都風光，更擁有可停留、可參與、可品味的農村旅遊內容，現場已有業者表達規劃高雄農村踩線、遊程上架與出團合作意願。推廣團隊於行程中也拜會了釜山市政府，雙方就農漁村觀光、社區參與及地方特色產業發展等面向進行交流。農業局在研討中交流了雙方在永續農業、循環經濟與低碳旅遊等議題之策略和成果，研議今後雙方推動農漁村體驗與永續旅遊之合作機會。也進一步了解韓國地方市場對臺灣旅遊產品的需求，為未來規劃跨城市、跨產業的合作模式奠定基礎。推廣團亦拜會駐韓國臺北代表部、韓國放送公社（KBS）、韓國旅行業協會（KATA）、首爾觀光協會、韓國旅行業協會嶺南支會、釜山觀光協會、韓國主要旅行社，及機場鐵道公司（AREX）等單位交流。韓國旅遊業者對高雄農村結合在地農產、文化故事與互動體驗的產品特色表達高度興趣，並認為可進一步依韓國市場需求，規劃適合家庭旅遊、熟齡客群及小團體的深度行程。農業局局長姚志旺表示，近年高雄持續整合農村社區、休閒農業、特色農產及體驗遊程，透過建立品牌化、遊程化與國際化，讓農業不僅是生產，也成為認識地方文化與永續生活的重要入口。未來將持續與觀光局、航空公司、旅行業者及海外觀光單位合作，推動韓國業者來高雄踩線，並依不同客群需求優化農村旅遊產品，吸引更多韓國旅客走進高雄山海農村，親身感受在地農產、社區人情與多元文化交織的高雄魅力。