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▲陳沂驚訝發文表示現在才知道EZ WAY易利委是私人公司在管，引來網友熱烈討論。（圖／翻攝自陳沂FB）

跨境網購常用的實名認證App「EZ WAY易利委」，近日遭立法院對於營運模式、個資安全及收費問題提出質疑，讓不少人這時才知道原來該App竟不是政府官方經營，而是私人公司在管，進而衍生出個資安全的擔憂。而對此，陳沂也在昨（2）日發文驚呼：「無知如我，現在才知道原來EZ WAY是私人公司。」陳沂昨日在FB對於EZ WAY近日爭議發文，她跟許多民眾一樣都驚訝該App竟然是私人公司在管，「我一直以為那個App是政府的欸。」她也進一步向不知道的網友解釋EZ WAY是什麼，「反正就是從國外買東西，都強制要透過EZ WAY實名制申報。如果你沒有去申報，東西就會被卡在海關。那EZ WAY也可以從中賺取手續費。」並質疑：「我的問題是，私人企業可以透過這樣的方式蒐集民眾個資嗎？」而陳沂的發言，也引來許多討論，擔憂個資會因此外洩，「我一直以為是政府實名認證軟體…完了完了看光光」、「我也是無知的其中一位」、「我嚇到了，個資怎麼辦？」EZ WAY是海關推動的快遞貨物實名認證App，主要功能是取代傳統紙本報關委任書，由關貿網路公司建置及營運，在近日遭民進黨立委林岱樺諮詢時指出，因該App未納入公共基礎管理建設，相關系統費用可能轉嫁至業者及消費者，引發高度討論，讓不少民眾這時才知道EZ WAY原來不是政府管理，並擔心可能會有個資安全上的問題。對此，財政部關務署署長彭英偉表示，關務署從未要求民眾一定要使用EZ WAY，除了透過線上實名認證完成委任外，民眾仍可選擇紙本委任方式辦理。彭英偉也進一步指出，關貿網路公司確實會依業務需求蒐集相關資料，但系統依照個資法及資安規範建置與管理，並強調比起紙本委任文件傳遞個資，EZ WAY線上化流程能降低文件流轉過程中的外洩風險，提升民眾個資保障。對於費用疑慮，他也澄清表示相關費用並非向一般民眾收取，而是由報關業者使用相關服務時支付。