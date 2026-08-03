我是廣告 請繼續往下閱讀

國家警報預告下週行動網路降速挨轟

8／10、8／13實施降速 範圍、時間一次看

漢光第42號演習將在8月5日展開10天9夜的演訓，而今年首度將「戰爭斷網」情境演練納入，並期間手機的4G與5G上網都將降速30分鐘，北部是8月13日實施、中部地區為8月10日。但距離演習還有一個禮拜，今（3）日下午2點半，國家警報突然大響，一看才發現，竟是預告下週的降速演習，嚇壞不少民眾。國家警報訊息內容顯示，「［演習預告〕8月10日中部地區及8月13日北部地區將於下午2點半至3點實施城鎮韌性（防空）演習，模擬通訊設施遭受空襲，行動網路降速演練，屆時手機上網將受影響，建議改為固網。演練事宜可至本會官網查詢。最後放上NCC官網連結。突如其來的警報，把不少民眾嚇壞！因為過往警報響起，多半是有天災事件發生，又或是進入演習時，警報才會響起。但下午突然警鈴大作，民眾紛紛在社群發文表示，「國家警報比地震還驚嚇，我還以爲是地震」、「這種警報聲可以換掉嗎？每次都被不是地震或是演習的警報聲嚇到」、「在毫無災害、沒有演習的情況發這種通知可以用緊急警報？」、「能理解想要提前公布，但真的有需要提前七天，還用國家級警報公布嗎？」今年城鎮韌性防空演習首度模擬行動網路受阻情境，測試當行動網路因受影響，或啟動災害漫遊、分級限流等機制導致頻寬不足時，行動網路降速至僅能提供語音通話及簡訊服務的運作模式。因此演習期間可能出現行動網路降速或無法順利連網的情況，相關單位提醒民眾應提前做好準備。演練時間：115年（2026年）8月10日（星期一）14時30分至15時。演練縣市：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市，共7縣市。演練時間：115年（2026年）8月13日（星期四）14時30分至15時。演練縣市：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣，共7縣市。