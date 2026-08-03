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9月起提前10分鐘 多家航空改為起飛前30分鐘截止

超過截止時間 可能無法託運甚至不能登機

羽田航班延誤惡化 去年準點率僅約83%

已要求旅客自行放妥隨身行李

日本羽田機場近年航班延誤問題日益嚴重，為了改善此問題，日本航空（JAL）、全日空（ANA）等航空公司3日宣布，自9月1日起，將把羽田機場國內線的行李託運截止時間統一提前至「班機起飛前30分鐘」。旅客若超過期限，不僅可能無法託運行李，原則上也可能無法登機。綜合ABEMA TIMES等日媒報導，羽田機場共有7家國內線航空公司宣布強化行李託運時間管理，其中除天馬航空（Skymark）外，其餘6家主要航空公司將自9月1日起，把行李託運截止時間統一訂為班機起飛前30分鐘。目前全日空、ANA Wings、北海道國際航空（Air Do）、空之子航空（Solaseed Air）及星悅航空（StarFlyer）的截止時間為起飛前20分鐘，新制上路後將提前10分鐘。日本航空及旗下J-AIR、日本越洋航空（Japan Transocean Air），目前雖建議旅客在起飛前30分鐘完成託運，但未列為明確期限；自9月起也將正式改為起飛前30分鐘截止。天馬航空暫時維持現行起飛前20分鐘的規定，未來將視實施成效及營運需求，再評估是否調整。航空業者表示，新制上路後，旅客若超過相關截止時間，可能無法辦理報到、託運行李、通過安檢或完成登機程序。業者也特別提醒，機票所標示的「起飛時間」，是指飛機開始移動、離開停機坪的時間，並非旅客抵達登機門的最後期限。因此，若旅客攜帶無法放入機艙的大型行李，必須在班機起飛前至少30分鐘完成託運，並預留安檢、前往登機門及可能排隊的時間。日本定期航空協會也將明確向旅客說明，超過登機截止時間後，原則上將無法搭乘原定航班。此次調整主要是為改善日本國內線準點率持續下滑的問題。據日本國土交通省資料，2025年度國內線航班在預定時間後15分鐘內起飛的比例約為83%，創下歷年最低紀錄。行李託運時間過晚，會壓縮地勤人員分類、運送及裝載行李的作業時間，也可能導致飛機無法依照原定時間關艙門、離開停機坪，進一步造成後續航班連鎖延誤。航空公司希望透過提前截止時間，讓地勤作業更具餘裕，改善航班延誤及機場壅塞情況。日本航空業界近期也陸續調整機內行李規範，以提升登機效率。日本各家國內航空公司加入的定期航空協會，今年4月起已實施新的隨身行李指引，要求旅客原則上自行將行李放入座位上方置物櫃，減少空服員協助收納所需時間。相關措施是因應日本國土交通省要求航空業者改善航班準點率，希望從報到、行李託運、安檢到登機等各環節縮短作業時間。航空公司呼籲，9月起計畫從羽田機場搭乘國內線的旅客，應比以往更早抵達機場，尤其是在連假、暑假及週末等人潮較多時段，最好至少於起飛前1小時抵達，以免因排隊或行李託運逾時而無法登機。