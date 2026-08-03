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雙北市軌道合作迎來關鍵里程碑！新北市長侯友宜與臺北市長蔣萬安今(3)日攜手視察萬大中和線主線動態測試成果，並首度搭乘列車從莒光站（LG08A）平穩駛向連城錦和站（LG07）。萬大中和線今年5月正式啟動主線動態測試，象徵工程已由土建施工正式邁入「系統整合驗證」的重要階段，雙北市府團隊持續全力衝刺，朝向2027年完工的目標邁進，萬大中和線通車後能移轉板南線6～10萬旅次，紓解板南線人潮。新北市長侯友宜表示，四環八線當中的第二環「萬大中和線」，目前計畫進度超過85%，全線18條隧道都已鑽掘完成，各路段全面推動機電系統整合測試、車站裝修及道路復舊等作業，其中，今年連城路道路復舊拆除圍籬，新北市境內道路復舊到哪，圍籬就即刻拆除、還路於民。此外，針對板南線壅塞情況，臺北捷運公司採購10列新車，明年五月陸續投入板南線及淡水線營運，再藉由明年萬大中和線完工通車，可移轉板南線約6～10萬旅次，紓緩板南線壓力。市長侯友宜進一步說明，在機電系統方面，萬大中和線目前11列車已陸續在金城機廠完成各項靜態測試、也於測試軌完成號誌測試，今年5月開始進行主線動態測試，象徵工程正式邁入「系統整合驗證」的重要階段。外觀「朝氣蓬勃」的列車已陸續到位，今年7月再增加4列車從巴西抵台，預計今年10月19列車將全數就位並投入測試，下半年將進行自動駕駛測試，2027年將進行整合測試與穩定性測試，確保未來營運安全可靠。侯市長詳細說明，萬大中和線全長約9.5公里，共設置9座地下車站及1座機廠，交通與開發效益方面，市民從中和高中到中正紀念堂通勤時間只需14分鐘，還可3線轉乘，不僅能在 LG06中和站轉乘新北環狀線，更可在中正紀念堂站無縫銜接淡水信義線與松山新店線，未來在莒光站也能串接規劃中的泰山板橋線。新北捷運工程局長李政安補充，萬大中和線LG07連城錦和站，進度93.79%，是地下3層島式月台車站，共設2處出入口，鄰近遠東科學園區及中和工業區，為了提供市民便利轉乘捷運，規劃200席機車位、400席自行車位；金城機廠上方配合捷運開發案興建約9棟複合式大樓，包含商場、停車場、住宅3,000多戶，將引進人口帶動周邊整體發展。此外，新北境內各工區圍籬將配合進度逐步縮減並辦理道路復舊，並提升人行道寬度及設置多處行人庇護島，優化行人空間，與市民共築便捷宜居的雙北新未來。