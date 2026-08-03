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▲國際霹靂舞邀請賽將集結六組海外隊伍、台灣種子隊與捷運盃冠軍，共八組隊伍同場較勁。（圖／主辦單位提供）

▲捷運盃霹靂舞與OPEN STYLE冠軍將分別取得日本Break St及越南RF Jam國際賽種子資格。（圖／主辦單位提供）

第21屆《捷運盃街舞大賽國際賽》初賽經過兩天激烈競爭後落幕，各組晉級名單正式出爐，今年賽事首度全面升格為國際賽，報名人數也創下新高。晉級舞者將於8月22日在台北市中山堂爭奪各組冠軍，隔日再由六組國際隊伍、台灣種子隊與捷運盃霹靂舞冠軍共八隊，展開國際霹靂舞邀請賽。今年賽事以「用夢想展現力量，讓世界看見台北」為主題，集結來自八個國家的世界級評審及師資，陣容包括多位奧運國家代表隊教練。8月23日登場的國際霹靂舞邀請賽，每隊由2名舞者組成，參賽陣容包含六組海外隊伍、一組台灣邀請種子隊，以及前一天產生的捷運盃霹靂舞冠軍隊。賽事顧問、日本霹靂舞國家隊教練大嘴老師表示，今年不只選手實力提升，也能看見不同世代舞者之間的傳承與競爭。顧問A May則認為，參賽作品融入多元舞風與跨界元素，但創作者仍應回到音樂、律動、作品完整性及團隊一致性，透過清楚的核心概念讓作品真正被觀眾看見。本屆初賽吸引多名國內頂尖舞者參戰，OPEN STYLE組方面，2026中華台北霹靂舞亞運代表楊加力順利取得決賽資格。她形容現場氣氛熱烈，舞者與觀眾之間能夠相互感染，讓比賽維持高強度能量，也使初賽從單純競技延伸成街舞文化交流舞台。霹靂舞組同樣競爭激烈，包括備受矚目的霹靂舞新星NANA，以及中華台北青年霹靂舞國家隊選手都加入競逐。年輕選手除了爭取國內賽事榮耀，也能直接接受國際評審檢視，與不同舞風、訓練系統及世代選手交手，進一步累積高層級賽事經驗。捷運盃今年首度與日本「Break St」及越南「RF Jam」合作，霹靂舞Battle冠軍可取得Break St國際賽種子資格，OPEN STYLE冠軍則能獲得RF Jam種子席位。這項安排讓選手不必只停留在國內奪冠，而能代表捷運盃直接前進海外，增加與各國頂尖舞者交手的機會。8月22日將進行OPEN STYLE、排舞Adult組、Youth組及霹靂舞決賽，8月23日則由國際霹靂舞邀請賽與排舞團對團Battle壓軸登場。活動也邀請台灣全創作冠軍男團U及韓國男團TNX演出，以街舞、流行音樂及國際交流，打造歷屆規格最高的捷運盃。