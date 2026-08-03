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新制勞退基金前10大股有變化 台積電占比降至3成以下

勞動基金運用局今（3）日公布截至6月底，整體勞動基金規模為8兆8,955億元，收益數為2兆2,024億元，收益率為28.46％。然而，外界更加關心，台股7月股災對於勞動基金的收益有多大衝擊？對此，勞動基金用運局副局長劉麗茹坦言，今年國際及國內股市都很震盪，但勞動基金都還是看基本面，所以長期收益還是相對穩定。勞動基金運用局表示，回顧6月市場表現，月初中東局勢升溫，一度推升能源價格及避險需求，惟隨著緊張情勢逐步緩和，油價回落，市場風險情緒改善，截至6月底，整體勞動基金規模為8兆8,955億元，收益數為2兆2,024億元，收益率為28.46％。然而，台股7月經歷「上沖下洗」，7月17日暴跌 2,953.71點，達史上最大跌點，又在7月31日大漲3,186.45點，創下史上最大漲點；最終7月月線大跌3,006點收黑。劉麗茹說，今年無論是台股、美股都相當震盪，但勞動基金是朝向長期投資效益，整體上半年來看，整體勞動基金規模為8兆8,955億元，收益率為28.46％。至於大家更關心的7月收益，7月國際股市、債市，以及台股都出現明顯回檔，其中費城半導體指數下跌近2成，坦言對於7月收益應該會有些許影響，認為是上半年的「漲多回檔」，對於未來是比較健康的走法。但對於長期投資來說，還是要回歸基本面，而現在基本面都是正向發展；若屬於正向發展，還是會去做「逢低買進」增加持股，穩定收益來源。另外，運用局今日也公布上半年新制勞退基金前10大持股，持有最多的依舊是護國神山台積電（2330），但占比稍微下降至29.33%、聯發科（2454）則是增加至7.74%，超越台達電（2308）的6.31%和台光電（2383）的3.92%晉升第二大持股。此次前十大持股名單中新納入欣興、智邦、日月光；持股比重跌出榜外的則有國泰金（2882）、金像電（2368）、健策（3653）。對此，劉麗茹表示，勞動基金還是看重基本面，前十大持股並沒有太大變化，多是聚焦在搭上AI前景的電子股；中間有些比例變化都跟市值有關，比如說台積電就因為市值變化，就會產生分子分母變化；至於有些個股變化，那也是端看基本面表現，若已經屬於負面成長，就會思考「汰弱留強」。對於勞動基金撥款多少進入台股？她並沒有正面回應具體數字，但透露今年上半年確實是有撥入。