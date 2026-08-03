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台中市議會今(3)日進行「依托咪酯進入校園」專案報告。市議員黃守達指出，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯濫用情形日益氾濫，近期更已被提升為第一級毒品。由於其常被摻入電子煙油中，外觀與一般煙彈無異，導致學生極易在不知情下誤觸。他呼籲市府教育局必須正視校園內的「黑數」，並強化防制與快篩機制。黃守達表示，他早在2024年12月就曾於議會質詢，要求市府重視喪屍煙彈透過電子煙進入校園的危機。當時依托咪酯才剛從三級改列二級毒品，今年6月經毒審會審議後，更進一步升級為一級毒品，顯示其危害與氾濫程度呈爆炸性增長。黃守達質疑，教育局曾於去年2025年3月宣布採購990劑依托咪酯快篩試劑，分配至6個校外會供學校使用。但一年多過去，本次專案報告卻對快篩試劑的使用情形與成效隻字未提。對此，教育局長蔣偉民表示，去年共使用186劑，驗出14件陽性；今年截至目前為止使用98劑，驗出7件。自採購以來，累計共使用284劑。黃守達進一步指出，衛福部推估全國約有4萬名學生使用電子煙，校園內恐隱藏龐大的涉毒黑數。他引用台中市警察局的統計數據佐證：113年查獲的16名涉依托咪酯少年中，9人具學生身分；114年查獲44名少年，27人為學生；到了今年（115年）上半年，查獲的25名少年中，就有高達20名是學生。黃守達說，涉毒少年的學生佔比已飆升至80%，且今年僅半年的查獲學生人數（20人），就已逼近去年全年總和（27人），顯示依托咪酯問題正迅速集中於學生族群。他強力要求教育局應精進相關配套措施，提升各級學校啟用快篩機制的意願，以確實防堵喪屍煙彈在校園中流竄。