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柯文哲再提「賴祥德」！小草激動歡呼：阿北加油

誰是賴祥德？黃暐瀚：不懂有何意義

民眾黨昨（2）日舉辦7週年黨慶，創黨主席柯文哲在談到過去遭遇的政治風波時，高喊：「賴祥德，我們絕對不會投降！」再次將總統賴清德喊成「賴祥德」，台下小草們則熱烈鼓掌、為他加油。不過，資深媒體人黃暐瀚直言，刻意將一次口誤延伸成固定迷因，讓他疑惑反問：「不懂這有什麼意義？」柯文哲昨日於台中臻愛花園飯店出席民眾黨慶，致詞時回顧民眾黨成立歷程，他表示，7年前創黨時，沒有人知道這條路能走多遠，但如今民眾黨仍存在，也持續參與選舉，證明當初「一個人走得快，一群人走得遠」的理念，已經成為事實。隨後，柯文哲談及近年政治處境，無論是他個人、家人，或台灣民眾黨，都承受相當大的壓力與折磨，接著情緒激動喊話：「但是賴祥德，我們絕對不會投降！」此話一出，現場支持者立即爆出掌聲與歡呼聲，不少人高喊「阿北加油」。除了致詞外，柯文哲與現任民眾黨主席黃國昌在活動前也一同參與塗鴉牆活動，針對近期政治議題表達立場。柯文哲貼上「致癌油」、「太離譜了」等字樣，黃國昌則留下「賴祥德」、「做不好」、「就下台」等文字，再度將矛頭指向執政黨。不過，黃暐瀚今日在臉書發文，以「誰是賴祥德？」為題評論此事。他表示，口誤誰都會，但把一次的「口誤」當成「迷因」，將總統「賴清德」持續、固定稱為「賴祥德」，這讓他不禁直呼：「我就真的看不太懂。可能因為我老吧？我不懂這有什麼意義？」回顧今年3月29日，民眾黨舉辦凱道集會時，柯文哲面向總統府方向喊話，疑因聲音沙啞、情緒激動，誤將「賴清德」喊成「賴祥德」，另一句「沒有用的」也被部分網友聽成「沒游泳的」，進而引發網路大量討論，甚至出現「賴祥德在哪裡」的另類迷因。