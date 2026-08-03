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▲于齊優（右）和另一半小金交往5年決定結婚，而男方也是知名經紀人陳鎮川的姪子。（圖／于齊薇IG@vivian_chiwei）

▲于冠華（左）鬆口準女婿小金的身分，右為他的小女兒于齊薇。（圖／齊薇臉書）

方文琳的小女兒于齊薇昨（2）日公開姊姊于齊優的婚紗照，大呼「最美的新娘子」，洩露親姊即將大婚的消息，而新郎官「小金」的身分今天也曝光，方文琳的前夫于冠華透露，準女婿是王牌經紀人陳鎮川的姪子，雙方親友已經一起吃過飯。據《中時新聞網》報導，于冠華對於長女將出閣非常開心，透露于齊優和小金交往超過5年，男方更是天后張惠妹經紀人陳鎮川的姪子，雙方家人已經互動多次，陳鎮川也曾經以長輩身分出席，至於自己對準女婿沒有特別要求，只希望兩人要運動，將健康擺在第一位。昨天一早，于齊薇在IG放上一則限時動態，可見于齊優穿著各式婚紗和另一半在戶外、棚內拍照，于齊薇寫下文字：「今天幫我姊側錄婚紗，最美的新娘子&最帥的姐夫，你們真的好好看！」對家有喜事藏不住興奮之情。針對長女將出嫁一事，據《鏡報》報導，方文琳表示：「婚禮籌備都是年輕人自己負責，不用我操心，而且是明年的事情。」透露自己現在首要任務就是常常回老家社頭陪伴生病的父親。