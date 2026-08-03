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LINE VOOM台灣9月30日關閉

▲長年霸佔LINE App C位的LINE VOOM，官方近日公告即將在9月30日結束該服務。（圖／記者周淑萍攝）

備份每個帳號只有1次

上線近5年仍難敵TikTok、IG與YouTube

▲LINE台灣發布公告，LINE VOOM將於2026年9月30日停止服務，屆時用戶將無法查看過去貼文，備份功能每個帳號僅能申請一次。（圖／翻攝自LINE）

LINE台灣今（3）日正式公告，，屆時不僅無法發布或瀏覽貼文，過去上傳的文字、照片及影片也將無法查看、復原，想保留回憶的用戶，必須提前透過官方工具完成備份。LINE表示自9月30日起，台灣用戶將無法繼續使用LINE VOOM，包括新增貼文、觀看其他用戶內容，以及瀏覽自己過去發布的資料；限時動態（Story）、生日卡片、追蹤及粉絲功能也將一併停止提供。若用戶希望繼續接收喜愛創作者的消息，可嘗試將對方的LINE官方帳號加入好友，但僅適用於有設立官方帳號的創作者。部分由LINE官方帳號發布的內容，未來仍可能在LINE App的「主頁」中繼續顯示。想保留過去發布的文字、照片或影片，可前往LINE VOOM官方備份工具，使用自己的LINE帳號登入，再依照頁面指示提出申請。不過，LINE特別提醒，每個LINE帳號僅能申請備份1次，而且備份完成時間將成為資料的截止點。舉例來說，若用戶在8月3日下午3時完成備份申請，下午3時1分後新增的貼文，就不會被納入備份，也無法再次提出申請，因此建議確認不再發布重要內容後再操作。LINE VOOM前身為「LINE貼文串」，2021年11月在台灣改版上線，定位為短影音創作社群平台，試圖搶攻快速成長的短影音市場。不過，LINE VOOM推出後，始終未能成為主流，加上入口過去位於LINE App底部中央，經常被用戶抱怨容易誤觸，甚至被網友形容為LINE「最無用功能」。LINE台灣已自6月30日起，先將VOOM移出App底部快捷列，改放至「主頁」的服務列表，如今再宣布9月底停止服務，也代表LINE在台灣經營近5年的短影音布局正式告終。