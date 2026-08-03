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張銘祐質疑蔣萬安涉及指示、教唆

楊植斗轟張銘祐假仁假義 質疑黃偉哲和王定宇的惡行才是不知羞恥

陳冠安痛批張銘祐搶曝光 質疑怎不替鄭文燦發聲？

「萊爾校長」製作人、前國民黨新媒體部主任韋淳祐因製作《油不得你》AI影音遭刑事局登門拜訪，此事引發藍綠小雞相互告發。民進黨台北市議員參選人張銘祐今（3）日上午赴台北地檢署，告發台北市長蔣萬安涉嫌教唆或參與AI深偽。國民黨台北市議員楊植斗與參選人陳冠安隨後也前往北檢，反告台南市長黃偉哲及民進黨立委王定宇涉嫌製作、散布深偽蔣萬安聲音的音檔，要求司法以一致標準處理，並呼籲檢方「要辦一起辦，勿枉勿縱」。張銘祐今與詹晉鑒律師依法向司法機關提出告發蔣萬安，並表示韋淳祐涉嫌利用AI深偽技術合成總統賴清德的聲音，並製作、散布政治影音，目前案件已進入司法程序。蔣萬安對此曾公開表示，他曾拜託韋淳祐團隊協助製作宣傳影片，甚至對外表示「有事衝著我來」。既然已有公開說明與相關事實，自然應該接受司法檢驗，釐清是否涉及委託、參與、指示、教唆或其他依法應負的法律責任。張銘祐強調，提出告發，不代表任何人有罪；接受調查，也不代表有罪。司法存在的目的，就是依照證據還原真相，依法偵查、依法認定，而不是讓政治口水取代法律程序。張銘祐表示，這件事已經不只是單一案件，而是AI時代對民主社會的新挑戰。如果今天可以偽造總統的聲音，明天就可能偽造法官、媒體、企業家，甚至任何一位公民的聲音。當人民無法相信自己看到、聽到的資訊是真實的，受傷的不只是個人，而是整個民主制度的信任。張銘祐說，科技可以進步，但不能成為造假與欺騙的工具。守護民主，不只是守護選票，更是守護真相；守護真相，不是靠政治口號，而是靠法治精神。張銘祐呼籲，就讓司法依法調查，讓證據說話，讓真相回到人民面前。民主不能建立在AI造假的基礎上，法治也不能因為政治人物而有例外。針對張銘祐先發制人，楊植斗今也表示，稍早張銘祐告發蔣萬安深偽，還說「公眾人物搞深偽影音應受檢視」，講得正義凜然，但張銘祐卻視黃偉哲和王定宇這對抓耙仔2人組的深偽惡行於無物。楊植斗說，張銘祐就是假仁假義，要辦幹嘛不一起辦？楊植斗說，抓耙仔2人組的音頻涉及移花接木，以及家族的隱私，具高度政治性，比「油不得你」的科普影片更具爭議，由於現行法律對深偽政治人物的影音是否違法還未完善，不如就讓法院協助釐清真相，將模糊的邊界給確立，避免大家踩到紅線。楊植斗更大酸黃偉哲和王定宇，抓耙仔2人組以前還有點羞恥心，偷偷寫報告丶偷偷領抓耙仔的獎金，怕被同學發現；然而加入民進黨之後就不演了，不但深偽蔣萬安的音頻做政治操作，還開記者會高調地將犯行公諸於世，完全不知羞恥，民進黨真是訓練有素。另外，同行楊植斗的台北市議員參選人陳冠安則表示，張銘祐口口聲聲稱要端正政治風氣、杜絕深偽，實際上卻只是藉此博取聲量與曝光。前桃園市長鄭文燦過去也曾主張澳門酒店照片是深偽，若張銘祐真的重視深偽議題，為何不替同黨的鄭文燦發聲？陳冠安也表示，民進黨創黨元老鄭南榕當年主張「百分之百言論自由」，如今卻動輒以司法對付不同意見，從「百分之百言論自由」走到外界譏諷的「清德宗，朕難容」，令人感到十分諷刺。