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▲中台灣農產品行銷發佈會,各縣市競相展示特色商品，南投縣長許淑華大力推廣品味南投,歡迎民眾屆時到場參觀選購。（圖／主辦單位提供）

▲中台灣農產品行銷發佈會,各縣市代表聯手推廣台中領鮮,歡迎民眾屆時到場選購。（圖／主辦單位提供）

由南投縣政府主辦的「2026中台灣農業行銷展售會」，將22日至30日在南投草屯九九峰氦氣球樂園旁登場，集結南投、台中、新竹市、苗栗、彰化、雲林、新竹縣及嘉義市等中台灣八縣市，聯手展出各地特色農產品與品牌成果，透過跨縣市合作，打造沉浸式「蔬果森林」美學一站式體驗，進而推廣安全、智慧及永續農業發展。南投縣長許淑華表示，面對農業轉型與市場競爭，跨區域整合已成為提升產業競爭力的重要方向。今年展售會規劃八大主題館，包括「品味南投」、「臺中領鮮」、「竹風好市」、「豐味苗栗」、「彰化優鮮」、「雲林良品」、「靚靚竹縣」及「幸福嘉義」，各展館將透過品牌化敘事，呈現各縣市農業發展之獨特優勢與產銷履歷品質，並藉由跨區域之交流與展售，提升中台灣農業品牌價值與能見度，為農友開拓多元銷售通路，並推動安全農業與永續發展之目標。除農特產品展售外，今年活動也結合景觀美學，打造沉浸式「蔬果森林」展區與大型「蝴蝶花牆」裝置藝術，希望讓民眾在賞景之餘，也能認識農業永續理念，提升參觀體驗。展會期間，主辦單位並攜手九九峰氦氣球樂園推出多項優惠措施，包括南投縣民及各參展縣市民眾，於指定品牌日可享門票半價。另持展售會集點卡購票入園者，每日前50名可獲贈紀念茶飲及園區折價券。此外，園區也提供前1萬2千名入園民眾抽獎機會，獎項包含氦氣球搭乘券、餐飲優惠及多項禮品；展會工作人員及參展廠商則可享免費入園及氦氣球搭乘優惠。為鼓勵民眾支持在地農產品，活動也規劃消費滿額摸彩，獎項包括iPhone 17（256GB）、55吋Samsung Vision AI智慧電視及全聯禮券等超過百項好禮。同時，每天安排食農教育DIY體驗及各縣市品牌日活動，讓民眾透過互動認識不同地區的農業特色與食農文化。南投縣政府表示，希望藉由此次展售會串聯中台灣農業資源，協助農友拓展市場，也讓更多消費者透過選購在地農產品支持台灣農業，進一步推動永續發展。活動將於8月22日至30日在草屯九九峰氦氣球樂園旁舉行，民眾可把握暑假尾聲前往參觀，體驗中台灣農業成果與食農教育活動。