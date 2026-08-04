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▲梁敞涉本季堪稱韓職「第一好運強投」，14場先發中繳出8勝1敗、防禦率4.14成績，其中防禦率、被安打與優質先發場次都略遜於王彥程，但勝率卻高得驚人。（圖／KBO官網）

效力於韓國職棒KBO韓華鷹的台灣左投王彥程，今（4）日即將迎來旅韓生涯最具歷史意義的一戰，他將掛帥先發出戰三星獅，若取勝不僅將寫下旅韓首年10勝紀錄，更將成為韓職史上第一位拿到10勝的亞洲外援，但紀錄之戰卻強碰本季排名第2的三星獅，還是由26歲強投梁敞涉登板，他本季重返先發，不僅個人拿下8勝1敗，14場先發中，三星獅更豪取其中12勝，勝率高達85.7%，堪稱本季韓職「第一好運強投」。王彥程本季以韓職首創「亞洲外援」身分加盟韓華鷹，開季初就站穩先發，與傳奇名投柳賢振合力扛起先發輪值，至今累積9勝4敗、防禦率3.54，有6場優質先發，9勝並列韓職勝投榜第2，也是目前最多勝亞洲外援，若今日取勝，將成為史上第一位10勝級亞洲外援，意義相當重大。王彥程本季例行賽面對三星獅交手過2場，勝投尚未開張，4月16日例行賽首度交手，主投5局送出6次三振，可惜對手守備不幫忙，失掉3分都自非自責分，最終苦吞韓職首敗。第2次交手則在5月3日，此役同樣主投5局失掉3分、其中僅1分自責分，於平手時退場無關勝敗。三星獅本季一路高歌猛進，目前戰績59勝38敗2和，排名高居全聯盟第2，僅次於KT巫師，且本場三星獅還派出本土強投梁敞涉，成為王彥程叩關紀錄大門最大障礙。現年26歲的梁敞涉，是三星獅2018年選秀第2輪指名新秀，新人年就拿到7勝6敗，表現技驚四座，但後續因為TJ手術加上服兵役，直到今年才正式回歸先發輪值。梁敞涉本季堪稱韓職「第一好運強投」，14場先發中繳出8勝1敗、防禦率4.14成績，其中防禦率、被安打與優質先發場次都略遜於王彥程，但勝率卻高得驚人，且在梁敞涉14場先發中，三星獅戰績為12勝2敗，勝率高達85.7%，幾乎代表只要梁敞涉先發，三星獅就幾乎輸不了球。