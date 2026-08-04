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洛杉磯湖人在今年休賽季動作頻頻，先後完成多筆補強，不過球團仍持續尋找能與唐西奇（Luka Doncic）長期搭配的鋒線戰力。原本被視為頭號目標的23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），因合約條件與交易方式遲遲未能取得共識，談判陷入僵局。美媒指出，若湖人最終無法完成交易，洛杉磯快艇前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）可以成為備案的人選。根據《加州郵報》報導，湖人早在6月底便開始接觸庫明加，並曾提出一紙2年1000萬美元合約，但遭到球員團隊婉拒。據悉，庫明加希望獲得年薪至少1500萬美元以上的長約，因此雙方始終無法達成共識。《加州郵報》指出，近期湖人已經再提高報價，希望透過「先簽後換（Sign-and-Trade）」方式完成交易。不過由於庫明加目前屬於亞特蘭大老鷹受限制自由球員，交易必須獲得老鷹配合，程序相當複雜。《華盛頓郵報》指出，湖人若採先簽後換，可望提供年薪約1500萬至1800萬美元的合約，但勢必得送出范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、拉拉維亞（Jake LaRavia）或克奈特（Dalton Knecht）等球員，甚至還得搭配選秀權或第三方球隊才能促成交易。此外，明尼蘇達灰狼與克里夫蘭騎士近期也加入「庫明加爭奪戰」，讓湖人面臨更大壓力。由於交易難度居高不下，美媒專欄《Lake Show Life》認為，湖人應將補強目標轉向快艇鋒線悍將瓊斯。現年29歲的瓊斯目前正處於3年3000萬美元合約最後一年，相較於庫明加，不僅薪資負擔較低，也不需要經過受限制自由球員的繁複程序。更重要的是，瓊斯曾在達拉斯獨行俠與唐西奇搭檔，兩人曾攜手打進NBA總冠軍賽，彼此已經有基本的默契。加上瓊斯擁有優異的外圍防守能力、機動性與空中作戰能力，被認為十分符合湖人目前的需求。分析指出，瓊斯雖然進攻火力不如庫明加，但防守穩定、角色定位明確，若湖人希望立即提升爭冠競爭力，他會是相對務實的選擇。另一家專欄《BasketNews》也提出兩種可能的交易框架，供湖人與快艇參考。第一種方案為湖人送出范德比爾特，外加2032年首輪選秀交換權，換來瓊斯；另一方案則是以克奈特、新秀提耶羅（Adou Thiero）及2031年來自巫師的第二輪選秀權作為籌碼。雖然兩種方案都需要付出一定代價，但相較於追逐庫明加所需投入的大量資產，瓊斯的取得成本仍相對較低。湖人今年夏天已完成多筆補強，包括補進防守好手塞布爾（Matisse Thybulle）等球員，但管理層仍希望持續提升鋒線深度。