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芝加哥小熊在2026年大聯盟交易大限前夕將補強重點完全鎖定在先發投手。在引進老將高斯曼（Kevin Gausman）的隔天，小熊隊再度發動交易，從邁阿密馬林魚換來28歲的左投蓋瑞特（Braxton Garrett）。而作為交易籌碼，小熊隊將26歲的右投貝克（Jace Beck）與備受台灣球迷關注的24歲台美混血強打「龍仔」隆恩（Jonathon Long）送往馬林魚隊。在這筆交易中，對台灣球迷而言最受矚目的莫過於台美混血一壘手強納森·隆恩（Jonathon Long）。現年24歲的他迎來在3A層級的第2個賽季，目前繳出打擊率.283、上壘率.364與長打率.455的優異成績。這次被交易至正處於重建期的馬林魚隊，預期將能獲得更多發揮空間，有望為他的大聯盟之路迎來全新契機。與他一同被送往馬林魚的26歲右投傑斯·貝克（Jace Beck），本季在2A與3A合計交出防禦率3.62的成績，同樣是球隊看好的農場投手戰力。28歲的左投蓋瑞特（Braxton Garrett）在2017年曾是百大新秀，並於2020年首度登上大聯盟。經歷了幾年的起伏後，他在2022年與2023年表現出色，分別繳出防禦率3.58（先發17場）及防禦率3.66（先發30場）的不俗成績。然而傷勢摧毀了他在2024年的表現，僅留下防禦率5.35的成績便因手肘問題提前報銷，更因接受手肘手術而缺席了整個2025年賽季。2026年傷癒復出後，蓋瑞特多數時間在小聯盟度過，於3A主投77.2局並交出防禦率2.90的優異數據。儘管5月份在大聯盟的2場先發表現不盡理想（合計僅投4.1局失7分），後續也因輪值競爭而未獲球隊重用，但小熊隊仍看好他的潛力，期望換穿新球衣能讓他重新出發，為球隊輪值注入新活水。除了先發投手的陣容調整，小熊隊在交易大限當天也持續針對投手部門進行補強。根據知名記者帕桑（Jeff Passan）指出，小熊隊也與洛杉磯天使發動了另一筆交易，成功換來後援投手澤弗揚（Ryan Zeferjahn），積極為衝刺季後賽進行深度的陣容重整。