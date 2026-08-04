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根據ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，舊金山巨人隊在交易大限前發動重磅交易，將陣中球星、三屆打擊王厄萊茲（Luis Arraez）以及右後援投手基利安（Caleb Kilian）送往費城費城人隊，換回費城人農場排名第4的潛力右投馬奎茲（Ramon Marquez）與右後援投手蓋爾（Marty Gair）。29歲的厄萊茲本季是巨人隊慘澹戰績中少數的亮點。他在105場出賽中繳出.324打擊率、.360上壘率與.440長打率（wRC+120），整體攻擊指數高達.800。此外，他本季在二壘防區的守備大幅進步，進階守備數據OAA達到+11。他目前正領跑國聯打擊王寶座，緊追在後的是邁阿密馬林魚游擊手洛佩茲（Otto Lopez）的.321打擊率，有望將自己「在3支不同球隊奪下3次打擊王」的歷史紀錄進一步推高到4次。面對被交易的消息，厄萊茲在Instagram上感性發文向巨人球團與球迷道別：「今天是我向這個不可思議的球團和超棒球迷說再見的時候。感謝舊金山巨人給予我及家人的善意與尊重，我很感恩能有機會成為這支球隊的一份子。」同時他也對前往費城人展現期待：「現在是在費城展開新篇章的時候了，我對這個機會感到興奮，準備好全力以赴。費城，我們待會見！」目前費城人隊戰績為59勝53敗，與亞利桑那響尾蛇隊並列國聯外卡第2名，僅領先聖地牙哥教士隊1場勝差，邁阿密馬林魚隊也僅以1.5場勝差緊追在後。為了在激烈的季後賽競爭中脫穎而出，近10場苦吞7敗的費城人急需戰力升級，同日也從紐約大都會隊交易來左後援投手雷利（Brooks Raley）。另一方面，巨人隊目前戰績47勝65敗，落後國聯外卡第3名多達12場，球隊已確定進入賣家模式，過去24小時內也已將馬利（Tyler Mahle）交易至亞特蘭大勇士隊。巨人從費城人換來的20歲新秀馬奎茲擁有92-94英里的速球與極佳的變速球，本季在1A層級的59局投球中狂飆93次三振，防禦率僅1.68；23歲的蓋爾則在36局投出66次三振，兩人將成為巨人農場未來的重要資產。