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▲小魔女啦啦隊爆出因帳務疑雲，而遭到球團因信任破壞被解散。（圖／翻攝自Little witches小魔女啦啦隊FB）

台灣職業排球聯盟臺中連莊專屬啦啦隊「小魔女啦啦隊」在去年成立後，加入了金吉娜、廉世彬、高佳彬以及吳瑞律4位韓籍隊員，擁有大批忠實粉絲。不料上個月29日球團卻發文向全員告別，整隊直接解散，讓粉絲都很錯愕。而近日傳出解散原因是因出現帳務疑雲，球團查帳時發現多個款項未照流程入帳，最高一筆近40萬元。對此，球團表示不予置評，啦啦隊總監Sandy林裕庭（豆芽）則反駁表示，在結束合作時，所有款項皆已結清。小魔女啦啦隊近日爆出解散是因出現帳務疑雲，據《CTWANT》報導，球團在之前檢視帳務時，發現部分活動及尾牙的相關款項，沒有按照公司流程入帳，金額最高一筆還是近40萬元的肖像權收入，球團方面也都沒有接到通知。報導指出，球團當下向豆芽確認相關款項，但雙方始終沒能達到共識，球團便因信任被破壞而中止合作。除此之外，報導也指出有爆料表示，豆芽所屬的愛麗兒創意無限有限公司，授權愛金卡股份有限公司推出的10款「小魔女女孩啦啦隊icash2.0卡片」的所得款項，也與球團出現爭議，而球團之所以沒有公開是因考慮到整體形象，以及過往合作的情分，才希望低調處理、和平結束合作。而對於各項爆料，臺中連莊職業排球隊則簡單表示「不予置評」，而被推到風口浪尖的豆芽則駁斥相關傳聞，強調在與球團結束合作時，就已結清所有款項，沒有任何的積欠，並表示不接受任何詆毀與惡意中傷。