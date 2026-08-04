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▲高斯曼（Kevin Gausman）被藍鳥交易至小熊，將替芝加哥補強季後賽先發輪值。（圖／美聯社／達志影像）

2026年MLB交易大限正式落幕，道奇提前兩天從老虎換來兩屆美聯賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），成為今年最具震撼性的交易。除了道奇之外，光芒、小熊也針對先發輪值完成升級，藍鳥與金鶯則透過出售主力換回長期資產。綜合補強效果、付出成本與未來布局，以下5隊堪稱本屆交易市場最大贏家。道奇送出外野新秀霍普（Zyhir Hope）、投手萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith），就換到現役最具壓制力的先發投手之一。霍普雖是高評價新秀，但道奇外野農場深度充足，失去一名潛力股並未動搖整體未來；相較之下，史庫柏能立刻提高季後賽短期系列賽勝率，對挑戰世界大賽三連霸的道奇而言，是幾乎沒有理由錯過的交易。光芒則清楚知道，本季是難得的爭冠窗口，因此從大都會換來佩拉塔（Freddy Peralta），再補進捕手希克斯（Liam Hicks）與牛棚投手威爾斯（Tyler Wells）。佩拉塔本季成績雖有起伏，但仍具備高三振能力，符合光芒擅長開發投手的模式；希克斯則能長期解決捕手需求。球隊雖送出前首輪新秀泰勒（Brayden Taylor），卻沒有犧牲整體農場根基。藍鳥沒有因本季戰績不佳就徹底放棄未來，球團將即將成為自由球員的高斯曼（Kevin Gausman）送往小熊換回新秀，同時取得具有多年控制權的索利亞諾（José Soriano）、史密斯（Josh Smith）與阿里格提（Spencer Arrighetti）。這種操作不是單純清倉，而是把短期資產轉換成年輕且可延續至2028年以後的戰力，仍保留明年重新競爭的可能性。金鶯送走拉契曼（Adley Rutschman）看似震撼，但在巴薩洛（Samuel Basallo）已簽下長約、拉契曼近兩季打擊表現起伏的情況下，現在可能正是出售的最佳時點。球隊換回投手新秀艾揚森（Anthony Eyanson）、威瑟斯彭（Kyson Witherspoon）與19歲外野手阿索卡（Enddy Azocar），一次補進三名具成長空間的年輕資產，也避免拉契曼明年合約控制期縮短後交易價值下降。小熊最終未能加入史庫柏爭奪戰，但球團並未空手而回，先後補進高斯曼、霍姆斯（Clay Holmes）、加勒特（Braxton Garrett）與牛棚投手澤佛詹（Ryan Zeferjahn），並加入外野手泰勒（Tyrone Taylor）增加打線調度彈性。其中高斯曼具備季後賽經驗與穩定吃局數能力，能立即減輕原本輪值壓力，也是小熊最迫切需要的即戰力。