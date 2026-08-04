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2026年MLB交易大限正式落幕，道奇搶下史庫柏（Tarik Skubal）、教士壓哨補進邁茲（Casey Mize）與雷伊（Robbie Ray），多支爭冠球隊積極升級戰力；但也有球團因方向不明或補強幅度不足，被美媒列入輸家。老虎在賣掉兩名主力先發後仍留下多名短約老將，成為本屆最受質疑的球隊。老虎距離美聯外卡仍不算遙遠，卻先後送走史庫柏與邁茲，等於拆掉輪值前兩大主力；另一方面，球團又留下即將成為自由球員的托瑞斯（Gleyber Torres）與簡森（Kenley Jansen），沒有徹底把短約資產轉換成年輕籌碼。這種既想保留競爭力、又出售核心投手的策略，容易讓球隊同時失去季後賽戰力與重建效率。邁茲的交易至少換回教士農場高評價左投梅菲爾德（Kash Mayfield）與沃爾夫（Jackson Wolf），回報具備一定吸引力；但史庫柏提前兩天被送往道奇，仍被認為削弱老虎談判槓桿。若球團等到截止日前再決定，至少可以利用外卡差距不遠作為保留球員的理由，迫使競爭者提高報價。勇士在截止日前補進馬勒（Tyler Mahle）、佛特（Bailey Falter）與外野手湯瑪斯（Lane Thomas），之後再加入左投蘇特（Brent Suter），確實增加輪值與牛棚深度；但這些球員較接近陣容修補，而非能明顯提升季後賽上限的核心戰力。當道奇取得史庫柏後，勇士的操作更顯保守，很難說服球迷球隊已做好爭冠準備。響尾蛇下半季打出競爭力，也曾追求邁茲，最終卻沒能補進真正需要的先發或終結者，只在最後階段取得外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）。球隊進攻端雖得到幫助，但投手深度與比賽後段仍是最大問題，接下來只能依靠羅德里格茲（Eduardo Rodriguez）維持高檔，以及缺乏固定終結者的牛棚守住領先。釀酒人補進梅伊（Dustin May）、羅梅羅（JoJo Romero）與森薩特拉（Antonio Senzatela），但並未追求能與道奇正面抗衡的頂級王牌。梅伊本季表現有所回升，羅梅羅也具備可靠牛棚經驗，不過球隊為兩人送出兩名具潛力的外野新秀，付出的代價並不低，補強效果卻未必足以改變季後賽系列賽。遊騎兵截止日前一度傳出可能全面出售主力，最終卻只送走史密斯（Josh Smith）。德葛隆（Jacob deGrom）與伊歐瓦迪（Nathan Eovaldi）的拒絕交易條款確實限制操作，但球隊既沒有補強追趕太空人，也未能透過賣人補充農場，形成最尷尬的原地踏步。若管理層已判斷今年難以爭冠，沒有進一步出售資產，等於錯過重新整理陣容的機會。