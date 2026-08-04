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🟡 本文重點摘要

📍2026年MLB交易大限基本資訊

📍交易大限是什麼？規則一次看懂

📍MLB交易大限前交易一覽

📍MLB交易大限5筆必看交易

📍MLB交易大限各球隊交易參與次數排行榜

▲史庫柏（Tarik Skubal）加盟後，道奇可排出史庫柏、山本由伸、大谷翔平、史奈爾與葛拉斯諾的豪華先發輪值。（圖／取自X）

2026年MLB交易大限基本資訊

項目 內容 截止時間（美東） 2026年8月3日（週一）晚間6:00 截止時間（台灣） 2026年8月4日（週二）上午6:00 適用範圍 各隊40人名單球員 交易大限後 40人名單球員不得再被交易 小聯盟球員 截止後仍可交易，但須在8月31日前加入新球隊體系方可參加季後賽 壓哨交易 台灣時間上午6點後仍可能陸續公布，但協議須在截止前完成 本屆最大交易 道奇從老虎換來賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal）

什麼是交易大限？ 規則一次看懂

▲高斯曼（Kevin Gausman）加盟小熊，被評為交易大限最可能在季後賽幫助球隊挑戰道奇的補強。（圖／路透／達志影像）

MLB交易大限交易一覽

買方球隊 (Grade) 賣方球隊 (Grade) 買方獲得球員 賣方獲得球員 教士 (C-) 老虎 (B) RHP Casey Mize, INF Gage Workman LHP Kash Mayfield, LHP Jackson Wolf 釀酒人 (B) 落磯 (B) RHP Antonio Senzatela LHP Mark Manfredi, SS Juan Martinez 響尾蛇 (C) 紅雀 (B) OF Lars Nootbaar RHP Daniel Eagen, LHP Sandro Santana, PTBNL 守護者 (A-) 國民 (C) LHP Foster Griffin LHP Josh Hartle, LHP Will Dion, RHP Kendglys Virguez, OF Nick Mitchell 守護者 (C+) 紅人 (B) 1B/DH Nathaniel Lowe RHP Alejandro Rivera 雙城 (B) 藍鳥 (B+) RHP Jeff Hoffman LHP Dasan Hill, RHP John Klein, IF Dameury Pena 光芒 (B) 金鶯 (C+) RHP Tyler Wells RHP Michael Forret 紅襪 (D) 巨人 (C+) LHP Erik Miller IF Marcelo Mayer 洋基 (C-) 巨人 (B+) OF Heliot Ramos LHP Henry Lalane, IF Kaeden Kent 太空人 (C+) 藍鳥 (B) OF Daulton Varsho RHP Spencer Arrighetti 小熊 (B) 大都會 (A) RHP Clay Holmes, OF Tyrone Taylor INF Jefferson Rojas 釀酒人 (C) 紅雀 (A) RHP Dustin May, LHP JoJo Romero OF Alexander Frias, OF Josiah Ragsdale 小熊 (B-) 天使 (B) RHP Ryan Zeferjahn C Moises Ballesteros, RHP Mason McGwire 小熊 (C+) 馬林魚 (C+) LHP Braxton Garrett IF Jonathan Long, RHP Jace Beck 海盜 (A) 大都會 (C) RHP Luke Weaver SS Sammy Stafura 紅襪 (C+) 金鶯 (A) C Adley Rutschman, C Jake Rogers, Cash RHP Anthony Eyanson, RHP Kyson Witherspoon, OF Enddy Azocar, C Carlos Narvaez 道奇 (B) 皇家 (D+) LHP Kris Bubic RHP Carlos Duran 教士 (B+) 巨人 (B) LHP Robbie Ray RHP Miguel Mendez, SS Joniel Hernandez 光芒 (B+) 馬林魚 (D+) C Liam Hicks IF Brayden Taylor, IF Adrian Santana, RHP Jacob Kisting 白襪 (C) 落磯 (B+) OF Brenton Doyle RHP Mason Adams, SS Carlos Vielma 守護者 (B-) 天使 (B) OF Jo Adell C Jacob Cozart 水手 (B) 金鶯 (D+) OF Taylor Ward RHP Alex Hoppe, RHP Harrison Kreiling, RHP Brock Moore 費城人 (B-) 大都會 (C+) LHP Brooks Raley RHP Luke Gabrysh, OF John Spikerman 勇士 (C) 天使 (B-) LHP Brent Suter INF Nacho Alvarez Jr. 費城人 (B+) 巨人 (A) 2B Luis Arraez, RHP Caleb Kilian RHP Ramon Marquez, RHP Marty Gair 藍鳥 (C+) 天使 (A-) RHP Jose Soriano SS Arjun Nimmala, OF Eddie Micheletti, RHP Angel Rivero 白襪 (B) 大都會 (B) RHP Huascar Brazoban RHP Zach Franklin, RHP Gabe Davis 勇士 (C+) 巨人 (C-) RHP Tyler Mahle RHP Anthony Molina 小熊 (B) 藍鳥 (C+) RHP Kevin Gausman OF Brett Bateman, INF Ty Southisene 洋基 (B+) 國民 (C-) 1B/2B Luis Garcia Jr. RHP Yovanny Cruz, RHP Jake Bird, RHP Ben Grable, RHP Jack Cebert 光芒 (B-) 大都會 (C+) RHP Freddy Peralta 2B Emilien Pitre, RHP Gary Gill Hill, OF Aidan Smith 道奇 (A) 老虎 (D) LHP Tarik Skubal OF Zyhir Hope, RHP River Ryan, RHP Brady Smith 白襪 (C+) 水手 (B) RHP Luis Castillo RHP Seranthony Dominguez, OF Nolan Jones, C/LF Boston Smith 勇士 (C-) 皇家 (B-) OF Lane Thomas, LHP Bailey Falter RHP Lucas Braun, LHP Carter Holton 海盜 (C-) 洋基 (B) RHP Camilo Doval C Omar Alfonso, OF Luis Cruz 釀酒人 (C) 守護者 (C+) C Bo Naylor, RHP Codi Heuer RHP Craig Yoho, OF Blake Perkins 雙城 (C-) 金鶯 (B+) RHP Dean Kremer OF Jhomnardo Reyes 雙城 (B+) 大都會 (C+) LHP A.J. Minter IF Bruin Agbayani, IF Billy Amick 紅襪 (C) 國民 (A-) IF Curtis Mead LHP Connelly Early

MLB交易大限5筆必看交易

道奇搶下王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）（道奇：A／老虎：D）

▲史庫柏（Tarik Skubal）已由老虎轉戰道奇，成為本屆交易大限最受矚目的重磅交易。（圖／取自X ＠YahooSports）

紅襪重金引進明星捕手拉奇曼（Adley Rutschman）（交易評分：C+ / 金鶯 A）

費城人引進三屆安打王厄萊茲（Luis Arraez）（交易評分：B+ / 巨人 A）

▲舊金山巨人隊在交易大限前發動重磅交易，將陣中球星、三屆打擊王厄萊茲（Luis Arraez）以及右後援投手基利安（Caleb Kilian）送往費城費城人隊。（圖／翻攝自@Phillies X）

教士交易獲得前賽揚左投瑞伊（Robbie Ray）（交易評分：B+／巨人B）

小熊進補賽揚級先發高斯曼（Kevin Gausman）（交易評分：B／藍鳥：C+）

▲高斯曼（Kevin Gausman）被藍鳥交易至小熊，將替芝加哥補強季後賽先發輪值。（圖／美聯社／達志影像）

MLB交易大限各球隊交易參與次數排行榜

排名 球隊名稱 交易次數 擔任買方（買進） 擔任賣方（賣出） 1 紐約大都會 (Mets) 7 次 0 次 7 次 2 舊金山巨人 (Giants) 5 次 0 次 5 次 2 洛杉磯天使 (Angels) 5 次 0 次 5 次 4 芝加哥小熊 (Cubs) 4 次 4 次 0 次 4 波士頓紅襪 (Red Sox) 4 次 4 次 0 次 4 華盛頓國民 (Nationals) 4 次 0 次 4 次 4 巴爾的摩金鶯 (Orioles) 4 次 0 次 4 次 4 多倫多藍鳥 (Blue Jays) 4 次 0 次 4 次 9 克里夫蘭守護者 (Guardians) 3 次 3 次 0 次 9 密爾瓦基釀酒人 (Brewers) 3 次 3 次 0 次 9 坦帕灣光芒 (Rays) 3 次 3 次 0 次 9 亞特蘭大勇士 (Braves) 3 次 3 次 0 次 9 芝加哥白襪 (White Sox) 3 次 2 次 1 次 9 明尼蘇達雙城 (Twins) 3 次 2 次 1 次 9 紐約洋基 (Yankees) 3 次 2 次 1 次 16 聖地牙哥教士 (Padres) 2 次 2 次 0 次 16 費城費城人 (Phillies) 2 次 2 次 0 次 16 洛杉磯道奇 (Dodgers) 2 次 2 次 0 次 16 匹茲堡海盜 (Pirates) 2 次 2 次 0 次 16 底特律老虎 (Tigers) 2 次 0 次 2 次 16 科羅拉多落磯 (Rockies) 2 次 0 次 2 次 16 聖路易紅雀 (Cardinals) 2 次 0 次 2 次 16 邁阿密馬林魚 (Marlins) 2 次 0 次 2 次 16 堪薩斯市皇家 (Royals) 2 次 0 次 2 次 16 西雅圖水手 (Mariners) 2 次 1 次 1 次 26 亞利桑那響尾蛇 (D-backs) 1 次 1 次 0 次 26 休士頓太空人 (Astros) 1 次 1 次 0 次 26 辛辛那提紅人 (Reds) 1 次 0 次 1 次 -- 奧克蘭運動家 (Athletics) 0 次 0 次 0 次 -- 德州遊騎兵 (Rangers) 0 次 0 次 0 次

2026年美國職棒大聯盟（MLB）交易市場正式關閉。根據MLB官方公告，本屆截止時間訂於美東時間8月3日（週一）晚間6點，換算台灣時間為8月4日（週二）上午6點整。今年多筆交易中除了高斯曼（Kevin Gausman）轉戰小熊外，最大宗交易毫無疑問是道奇以3人包裹從老虎換來兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）。《NOWNEWS》以下為讀者整理本屆交易大限完整懶人包，並陸續更新最新釋出的交易資訊。MLB交易大限是美國職棒大聯盟球隊季中互換球員的最後期限。在這時間點過後，40人名單內的球員就不能再任意轉隊，各隊會依戰績分為「買家」或「賣家」來調整陣容。買家通常是戰績好的爭冠球隊，會用農場年輕潛力新秀去和別隊換「即戰力」或球星，拼季後賽與冠軍，就像今年的洛杉磯道奇；賣家則是戰績落後、無緣季後賽的球隊，會把主力球星出清，換取未來的潛力新秀來重建球隊，像是今年的底特律老虎或多倫多藍鳥。有可能。只要雙方在美東時間晚間6點（台灣時間上午6點）前談妥協議，交易就有效成立，但文件處理或消息公布有時會稍有延遲。因此，台灣球迷即使到了截止時間之後，仍可能看到最後幾筆壓哨交易陸續曝光。40人名單球員封關，但不在40人名單內的小聯盟球員仍可在截止日後被交易。不過，若要代表新球隊出賽季後賽，這些球員必須在美國時間8月31日前加入新球隊體系。2019年以前，球員通過讓渡程序後，仍可能在8月轉隊，形成所謂「第二階段交易」。但大聯盟隨後取消這套制度，改為單一截止日，因此現在不會再出現交易大限後補強的情況。根據MLB官方公告，2022至2026年勞資協議授權聯盟在7月28日至8月3日之間彈性設定截止日。今年MLB選擇8月3日的理由之一，是確保截止時間點在當日所有比賽開打之後（當天八場比賽均在美東時間晚間6點40分後才開打），避免交易在賽事進行中突然生效造成混亂。衛冕軍道奇展現極致霸氣，憑藉雄厚的農場深度與財力，成功盤來當今大聯盟最強王牌左投史庫柏。道奇輪值本就擁有大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、山本由伸與格拉斯諾（Tyler Glasnow），史庫柏的加入直接組成了大聯盟史上最恐怖的「全明星先發群」，讓聯盟其餘球隊望塵莫及。老虎雖然失去王牌，但換回了天花板極高的新秀組合（包含潛力外野手Hope與先發型投手Ryan），在史庫柏邁入高價仲裁前實現了資產價值最大化。紅襪高層展現極強的爭冠野心，一口氣打包送出農場第2、第4及第5順位的頂級新秀，賭拉奇曼能重現2023年MVP等級的攻守身手。但拉奇曼本季飽受手腕與膝蓋傷勢困擾，加上紅襪付出代價極為高昂，風險相當高。金鶯在新秀捕手巴薩洛（Samuel Basallo）能接班的情況下，金鶯將合約即將到期且近年傷病頻傳的昔日主將賣在相對高點，成功換回兩名頂級投手新秀與一名高打擊率外野手，農場收穫極為豐碩。費城人打線雖然長打火力充足，但整體打擊率與上壘率偏低。安打機器厄萊茲的加入能大幅改善開路先鋒或第二棒的品質，並與舒瓦伯（Kyle Schwarber）形成極具對比的「極端擊球風格」。此外，附帶獲取的後援投手Kilian也能充實牛棚深度。巨人拿租借性質的厄萊茲，換來費城人農場前五名的20歲優質先發新秀Marquez以及火球後援新秀Gair，資產操作堪稱完美。教士總管 A.J. Preller 再次展現「All-in」的個性。在教士先發輪值出現極大傷兵缺口且農場資源有限的情況下，精明地向巨人盤來近8場先發ERA僅1.09的賽揚左投瑞伊，作為金恩（Michael King）後方的第二號先發大將。巨人拿即將到期的老將合約，換取教士農場前十名的潛力新秀Mendez與17歲國際高價簽約新秀 Hernandez，為未來天花板極高。小熊投手群本季遭受嚴重傷病潮，高斯曼的到來提供了球隊極度匱乏的「吃局數能力」與「輪值穩定度」。他將與今永昇太、Matthew Boyd及Edward Cabrera組成非常具備競爭力的四先發季後賽輪值。藍鳥出清35歲且合約即將到期的資深先發，換回兩名高選球率、高擊球率但長打力極低的功能型新秀野手，為下一個賽季的重建鋪路。