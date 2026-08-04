2026年美國職棒大聯盟（MLB）交易市場正式關閉。根據MLB官方公告，本屆截止時間訂於美東時間8月3日（週一）晚間6點，換算台灣時間為8月4日（週二）上午6點整。今年多筆交易中除了高斯曼（Kevin Gausman）轉戰小熊外，最大宗交易毫無疑問是道奇以3人包裹從老虎換來兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）。《NOWNEWS》以下為讀者整理本屆交易大限完整懶人包，並陸續更新最新釋出的交易資訊。
🟡 本文重點摘要
📍2026年MLB交易大限基本資訊
📍交易大限是什麼？規則一次看懂
📍MLB交易大限前交易一覽
📍MLB交易大限5筆必看交易
📍MLB交易大限各球隊交易參與次數排行榜
2026年MLB交易大限基本資訊
什麼是交易大限？ 規則一次看懂
Q：什麼是交易大限？
MLB交易大限是美國職棒大聯盟球隊季中互換球員的最後期限。在這時間點過後，40人名單內的球員就不能再任意轉隊，各隊會依戰績分為「買家」或「賣家」來調整陣容。
買家通常是戰績好的爭冠球隊，會用農場年輕潛力新秀去和別隊換「即戰力」或球星，拼季後賽與冠軍，就像今年的洛杉磯道奇；賣家則是戰績落後、無緣季後賽的球隊，會把主力球星出清，換取未來的潛力新秀來重建球隊，像是今年的底特律老虎或多倫多藍鳥。
Q：台灣時間上午6點後還會有交易消息嗎？
有可能。只要雙方在美東時間晚間6點（台灣時間上午6點）前談妥協議，交易就有效成立，但文件處理或消息公布有時會稍有延遲。因此，台灣球迷即使到了截止時間之後，仍可能看到最後幾筆壓哨交易陸續曝光。
Q：截止後完全不能交易了嗎？
40人名單球員封關，但不在40人名單內的小聯盟球員仍可在截止日後被交易。不過，若要代表新球隊出賽季後賽，這些球員必須在美國時間8月31日前加入新球隊體系。
Q：為什麼現在只有一個截止日，過去還有第二階段交易？
2019年以前，球員通過讓渡程序後，仍可能在8月轉隊，形成所謂「第二階段交易」。但大聯盟隨後取消這套制度，改為單一截止日，因此現在不會再出現交易大限後補強的情況。
Q：為什麼今年截止日訂在8月3日，而不是以往常見的7月31日？
根據MLB官方公告，2022至2026年勞資協議授權聯盟在7月28日至8月3日之間彈性設定截止日。今年MLB選擇8月3日的理由之一，是確保截止時間點在當日所有比賽開打之後（當天八場比賽均在美東時間晚間6點40分後才開打），避免交易在賽事進行中突然生效造成混亂。
MLB交易大限交易一覽
MLB交易大限5筆必看交易
道奇搶下王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）（道奇：A／老虎：D）
衛冕軍道奇展現極致霸氣，憑藉雄厚的農場深度與財力，成功盤來當今大聯盟最強王牌左投史庫柏。道奇輪值本就擁有大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、山本由伸與格拉斯諾（Tyler Glasnow），史庫柏的加入直接組成了大聯盟史上最恐怖的「全明星先發群」，讓聯盟其餘球隊望塵莫及。
老虎雖然失去王牌，但換回了天花板極高的新秀組合（包含潛力外野手Hope與先發型投手Ryan），在史庫柏邁入高價仲裁前實現了資產價值最大化。
紅襪重金引進明星捕手拉奇曼（Adley Rutschman）（交易評分：C+ / 金鶯 A）
紅襪高層展現極強的爭冠野心，一口氣打包送出農場第2、第4及第5順位的頂級新秀，賭拉奇曼能重現2023年MVP等級的攻守身手。但拉奇曼本季飽受手腕與膝蓋傷勢困擾，加上紅襪付出代價極為高昂，風險相當高。
金鶯在新秀捕手巴薩洛（Samuel Basallo）能接班的情況下，金鶯將合約即將到期且近年傷病頻傳的昔日主將賣在相對高點，成功換回兩名頂級投手新秀與一名高打擊率外野手，農場收穫極為豐碩。
費城人引進三屆安打王厄萊茲（Luis Arraez）（交易評分：B+ / 巨人 A）
費城人打線雖然長打火力充足，但整體打擊率與上壘率偏低。安打機器厄萊茲的加入能大幅改善開路先鋒或第二棒的品質，並與舒瓦伯（Kyle Schwarber）形成極具對比的「極端擊球風格」。此外，附帶獲取的後援投手Kilian也能充實牛棚深度。
巨人拿租借性質的厄萊茲，換來費城人農場前五名的20歲優質先發新秀Marquez以及火球後援新秀Gair，資產操作堪稱完美。
教士交易獲得前賽揚左投瑞伊（Robbie Ray）（交易評分：B+／巨人B）
教士總管 A.J. Preller 再次展現「All-in」的個性。在教士先發輪值出現極大傷兵缺口且農場資源有限的情況下，精明地向巨人盤來近8場先發ERA僅1.09的賽揚左投瑞伊，作為金恩（Michael King）後方的第二號先發大將。
巨人拿即將到期的老將合約，換取教士農場前十名的潛力新秀Mendez與17歲國際高價簽約新秀 Hernandez，為未來天花板極高。
小熊進補賽揚級先發高斯曼（Kevin Gausman）（交易評分：B／藍鳥：C+）
小熊投手群本季遭受嚴重傷病潮，高斯曼的到來提供了球隊極度匱乏的「吃局數能力」與「輪值穩定度」。他將與今永昇太、Matthew Boyd及Edward Cabrera組成非常具備競爭力的四先發季後賽輪值。
藍鳥出清35歲且合約即將到期的資深先發，換回兩名高選球率、高擊球率但長打力極低的功能型新秀野手，為下一個賽季的重建鋪路。
MLB交易大限各球隊交易參與次數排行榜
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📍2026年MLB交易大限基本資訊
📍交易大限是什麼？規則一次看懂
📍MLB交易大限前交易一覽
📍MLB交易大限5筆必看交易
📍MLB交易大限各球隊交易參與次數排行榜
2026年MLB交易大限基本資訊
|項目
|內容
|截止時間（美東）
|2026年8月3日（週一）晚間6:00
|截止時間（台灣）
|2026年8月4日（週二）上午6:00
|適用範圍
|各隊40人名單球員
|交易大限後
|40人名單球員不得再被交易
|小聯盟球員
|截止後仍可交易，但須在8月31日前加入新球隊體系方可參加季後賽
|壓哨交易
|台灣時間上午6點後仍可能陸續公布，但協議須在截止前完成
|本屆最大交易
|道奇從老虎換來賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal）
Q：什麼是交易大限？
MLB交易大限是美國職棒大聯盟球隊季中互換球員的最後期限。在這時間點過後，40人名單內的球員就不能再任意轉隊，各隊會依戰績分為「買家」或「賣家」來調整陣容。
買家通常是戰績好的爭冠球隊，會用農場年輕潛力新秀去和別隊換「即戰力」或球星，拼季後賽與冠軍，就像今年的洛杉磯道奇；賣家則是戰績落後、無緣季後賽的球隊，會把主力球星出清，換取未來的潛力新秀來重建球隊，像是今年的底特律老虎或多倫多藍鳥。
Q：台灣時間上午6點後還會有交易消息嗎？
有可能。只要雙方在美東時間晚間6點（台灣時間上午6點）前談妥協議，交易就有效成立，但文件處理或消息公布有時會稍有延遲。因此，台灣球迷即使到了截止時間之後，仍可能看到最後幾筆壓哨交易陸續曝光。
Q：截止後完全不能交易了嗎？
40人名單球員封關，但不在40人名單內的小聯盟球員仍可在截止日後被交易。不過，若要代表新球隊出賽季後賽，這些球員必須在美國時間8月31日前加入新球隊體系。
Q：為什麼現在只有一個截止日，過去還有第二階段交易？
2019年以前，球員通過讓渡程序後，仍可能在8月轉隊，形成所謂「第二階段交易」。但大聯盟隨後取消這套制度，改為單一截止日，因此現在不會再出現交易大限後補強的情況。
Q：為什麼今年截止日訂在8月3日，而不是以往常見的7月31日？
根據MLB官方公告，2022至2026年勞資協議授權聯盟在7月28日至8月3日之間彈性設定截止日。今年MLB選擇8月3日的理由之一，是確保截止時間點在當日所有比賽開打之後（當天八場比賽均在美東時間晚間6點40分後才開打），避免交易在賽事進行中突然生效造成混亂。
|買方球隊 (Grade)
|賣方球隊 (Grade)
|買方獲得球員
|賣方獲得球員
|教士 (C-)
|老虎 (B)
|RHP Casey Mize, INF Gage Workman
|LHP Kash Mayfield, LHP Jackson Wolf
|釀酒人 (B)
|落磯 (B)
|RHP Antonio Senzatela
|LHP Mark Manfredi, SS Juan Martinez
|響尾蛇 (C)
|紅雀 (B)
|OF Lars Nootbaar
|RHP Daniel Eagen, LHP Sandro Santana, PTBNL
|守護者 (A-)
|國民 (C)
|LHP Foster Griffin
|LHP Josh Hartle, LHP Will Dion, RHP Kendglys Virguez, OF Nick Mitchell
|守護者 (C+)
|紅人 (B)
|1B/DH Nathaniel Lowe
|RHP Alejandro Rivera
|雙城 (B)
|藍鳥 (B+)
|RHP Jeff Hoffman
|LHP Dasan Hill, RHP John Klein, IF Dameury Pena
|光芒 (B)
|金鶯 (C+)
|RHP Tyler Wells
|RHP Michael Forret
|紅襪 (D)
|巨人 (C+)
|LHP Erik Miller
|IF Marcelo Mayer
|洋基 (C-)
|巨人 (B+)
|OF Heliot Ramos
|LHP Henry Lalane, IF Kaeden Kent
|太空人 (C+)
|藍鳥 (B)
|OF Daulton Varsho
|RHP Spencer Arrighetti
|小熊 (B)
|大都會 (A)
|RHP Clay Holmes, OF Tyrone Taylor
|INF Jefferson Rojas
|釀酒人 (C)
|紅雀 (A)
|RHP Dustin May, LHP JoJo Romero
|OF Alexander Frias, OF Josiah Ragsdale
|小熊 (B-)
|天使 (B)
|RHP Ryan Zeferjahn
|C Moises Ballesteros, RHP Mason McGwire
|小熊 (C+)
|馬林魚 (C+)
|LHP Braxton Garrett
|IF Jonathan Long, RHP Jace Beck
|海盜 (A)
|大都會 (C)
|RHP Luke Weaver
|SS Sammy Stafura
|紅襪 (C+)
|金鶯 (A)
|C Adley Rutschman, C Jake Rogers, Cash
|RHP Anthony Eyanson, RHP Kyson Witherspoon, OF Enddy Azocar, C Carlos Narvaez
|道奇 (B)
|皇家 (D+)
|LHP Kris Bubic
|RHP Carlos Duran
|教士 (B+)
|巨人 (B)
|LHP Robbie Ray
|RHP Miguel Mendez, SS Joniel Hernandez
|光芒 (B+)
|馬林魚 (D+)
|C Liam Hicks
|IF Brayden Taylor, IF Adrian Santana, RHP Jacob Kisting
|白襪 (C)
|落磯 (B+)
|OF Brenton Doyle
|RHP Mason Adams, SS Carlos Vielma
|守護者 (B-)
|天使 (B)
|OF Jo Adell
|C Jacob Cozart
|水手 (B)
|金鶯 (D+)
|OF Taylor Ward
|RHP Alex Hoppe, RHP Harrison Kreiling, RHP Brock Moore
|費城人 (B-)
|大都會 (C+)
|LHP Brooks Raley
|RHP Luke Gabrysh, OF John Spikerman
|勇士 (C)
|天使 (B-)
|LHP Brent Suter
|INF Nacho Alvarez Jr.
|費城人 (B+)
|巨人 (A)
|2B Luis Arraez, RHP Caleb Kilian
|RHP Ramon Marquez, RHP Marty Gair
|藍鳥 (C+)
|天使 (A-)
|RHP Jose Soriano
|SS Arjun Nimmala, OF Eddie Micheletti, RHP Angel Rivero
|白襪 (B)
|大都會 (B)
|RHP Huascar Brazoban
|RHP Zach Franklin, RHP Gabe Davis
|勇士 (C+)
|巨人 (C-)
|RHP Tyler Mahle
|RHP Anthony Molina
|小熊 (B)
|藍鳥 (C+)
|RHP Kevin Gausman
|OF Brett Bateman, INF Ty Southisene
|洋基 (B+)
|國民 (C-)
|1B/2B Luis Garcia Jr.
|RHP Yovanny Cruz, RHP Jake Bird, RHP Ben Grable, RHP Jack Cebert
|光芒 (B-)
|大都會 (C+)
|RHP Freddy Peralta
|2B Emilien Pitre, RHP Gary Gill Hill, OF Aidan Smith
|道奇 (A)
|老虎 (D)
|LHP Tarik Skubal
|OF Zyhir Hope, RHP River Ryan, RHP Brady Smith
|白襪 (C+)
|水手 (B)
|RHP Luis Castillo
|RHP Seranthony Dominguez, OF Nolan Jones, C/LF Boston Smith
|勇士 (C-)
|皇家 (B-)
|OF Lane Thomas, LHP Bailey Falter
|RHP Lucas Braun, LHP Carter Holton
|海盜 (C-)
|洋基 (B)
|RHP Camilo Doval
|C Omar Alfonso, OF Luis Cruz
|釀酒人 (C)
|守護者 (C+)
|C Bo Naylor, RHP Codi Heuer
|RHP Craig Yoho, OF Blake Perkins
|雙城 (C-)
|金鶯 (B+)
|RHP Dean Kremer
|OF Jhomnardo Reyes
|雙城 (B+)
|大都會 (C+)
|LHP A.J. Minter
|IF Bruin Agbayani, IF Billy Amick
|紅襪 (C)
|國民 (A-)
|IF Curtis Mead
|LHP Connelly Early
道奇搶下王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）（道奇：A／老虎：D）
衛冕軍道奇展現極致霸氣，憑藉雄厚的農場深度與財力，成功盤來當今大聯盟最強王牌左投史庫柏。道奇輪值本就擁有大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、山本由伸與格拉斯諾（Tyler Glasnow），史庫柏的加入直接組成了大聯盟史上最恐怖的「全明星先發群」，讓聯盟其餘球隊望塵莫及。
老虎雖然失去王牌，但換回了天花板極高的新秀組合（包含潛力外野手Hope與先發型投手Ryan），在史庫柏邁入高價仲裁前實現了資產價值最大化。
紅襪高層展現極強的爭冠野心，一口氣打包送出農場第2、第4及第5順位的頂級新秀，賭拉奇曼能重現2023年MVP等級的攻守身手。但拉奇曼本季飽受手腕與膝蓋傷勢困擾，加上紅襪付出代價極為高昂，風險相當高。
金鶯在新秀捕手巴薩洛（Samuel Basallo）能接班的情況下，金鶯將合約即將到期且近年傷病頻傳的昔日主將賣在相對高點，成功換回兩名頂級投手新秀與一名高打擊率外野手，農場收穫極為豐碩。
費城人引進三屆安打王厄萊茲（Luis Arraez）（交易評分：B+ / 巨人 A）
費城人打線雖然長打火力充足，但整體打擊率與上壘率偏低。安打機器厄萊茲的加入能大幅改善開路先鋒或第二棒的品質，並與舒瓦伯（Kyle Schwarber）形成極具對比的「極端擊球風格」。此外，附帶獲取的後援投手Kilian也能充實牛棚深度。
巨人拿租借性質的厄萊茲，換來費城人農場前五名的20歲優質先發新秀Marquez以及火球後援新秀Gair，資產操作堪稱完美。
教士總管 A.J. Preller 再次展現「All-in」的個性。在教士先發輪值出現極大傷兵缺口且農場資源有限的情況下，精明地向巨人盤來近8場先發ERA僅1.09的賽揚左投瑞伊，作為金恩（Michael King）後方的第二號先發大將。
巨人拿即將到期的老將合約，換取教士農場前十名的潛力新秀Mendez與17歲國際高價簽約新秀 Hernandez，為未來天花板極高。
小熊進補賽揚級先發高斯曼（Kevin Gausman）（交易評分：B／藍鳥：C+）
小熊投手群本季遭受嚴重傷病潮，高斯曼的到來提供了球隊極度匱乏的「吃局數能力」與「輪值穩定度」。他將與今永昇太、Matthew Boyd及Edward Cabrera組成非常具備競爭力的四先發季後賽輪值。
藍鳥出清35歲且合約即將到期的資深先發，換回兩名高選球率、高擊球率但長打力極低的功能型新秀野手，為下一個賽季的重建鋪路。
|排名
|球隊名稱
|交易次數
|擔任買方（買進）
|擔任賣方（賣出）
|1
|紐約大都會 (Mets)
|7 次
|0 次
|7 次
|2
|舊金山巨人 (Giants)
|5 次
|0 次
|5 次
|2
|洛杉磯天使 (Angels)
|5 次
|0 次
|5 次
|4
|芝加哥小熊 (Cubs)
|4 次
|4 次
|0 次
|4
|波士頓紅襪 (Red Sox)
|4 次
|4 次
|0 次
|4
|華盛頓國民 (Nationals)
|4 次
|0 次
|4 次
|4
|巴爾的摩金鶯 (Orioles)
|4 次
|0 次
|4 次
|4
|多倫多藍鳥 (Blue Jays)
|4 次
|0 次
|4 次
|9
|克里夫蘭守護者 (Guardians)
|3 次
|3 次
|0 次
|9
|密爾瓦基釀酒人 (Brewers)
|3 次
|3 次
|0 次
|9
|坦帕灣光芒 (Rays)
|3 次
|3 次
|0 次
|9
|亞特蘭大勇士 (Braves)
|3 次
|3 次
|0 次
|9
|芝加哥白襪 (White Sox)
|3 次
|2 次
|1 次
|9
|明尼蘇達雙城 (Twins)
|3 次
|2 次
|1 次
|9
|紐約洋基 (Yankees)
|3 次
|2 次
|1 次
|16
|聖地牙哥教士 (Padres)
|2 次
|2 次
|0 次
|16
|費城費城人 (Phillies)
|2 次
|2 次
|0 次
|16
|洛杉磯道奇 (Dodgers)
|2 次
|2 次
|0 次
|16
|匹茲堡海盜 (Pirates)
|2 次
|2 次
|0 次
|16
|底特律老虎 (Tigers)
|2 次
|0 次
|2 次
|16
|科羅拉多落磯 (Rockies)
|2 次
|0 次
|2 次
|16
|聖路易紅雀 (Cardinals)
|2 次
|0 次
|2 次
|16
|邁阿密馬林魚 (Marlins)
|2 次
|0 次
|2 次
|16
|堪薩斯市皇家 (Royals)
|2 次
|0 次
|2 次
|16
|西雅圖水手 (Mariners)
|2 次
|1 次
|1 次
|26
|亞利桑那響尾蛇 (D-backs)
|1 次
|1 次
|0 次
|26
|休士頓太空人 (Astros)
|1 次
|1 次
|0 次
|26
|辛辛那提紅人 (Reds)
|1 次
|0 次
|1 次
|--
|奧克蘭運動家 (Athletics)
|0 次
|0 次
|0 次
|--
|德州遊騎兵 (Rangers)
|0 次
|0 次
|0 次